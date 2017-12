Low Deep T revine la Mamaia, în weekend

Artistul londonez Low Deep T revine, în weekend, pe litoralul românesc, pentru un super-concert. Cântăreţul şi producătorul „de culoare”, care a fost prezent la Mamaia şi în minivacanţa de 1 Mai, când a concertat într-un club din staţiune, va putea fi văzut live vineri noapte, într-un show găzduit de Crema Summer Club. Invitatul de seamă va fi protagonistul unei seri speciale nu doar pentru petrecăreţi, ci şi pentru organizatori, care aniversează prin acest eveniment cei trei ani de existenţă a clubului constănţean şi promit un weekend deosebit. Biletele pot fi procurate doar la intrarea în club, în seara concertului, la preţul de 30 de lei.

Sâmbătă noapte, Crema Summer Club va găzdui petrecerea „Hot Police Girls”, în cadrul căreia „poliţistele” sexy îi vor răsfăţa pe băieţii cu chef de party, care vor plăti suma de 20 de lei pentru un bilet, domnişoarele beneficiind de intrare gratuită.

„ROMANIAN TOUR” În cadrul primei sale vizite în România, în urmă cu aproximativ patru luni, Low Deep T a fost plăcut impresionat de atmosfera cluburilor româneşti, iar acest lucru pare să-l fi determinat să accepte ofertele mai multor organizatori de evenimente din ţară. În această perioadă, britanicul va susţine un mini-turneu în România, Mamaia fiind prima destinaţie. El va fi prezent, sâmbătă noapte, în clubul Marinarul din Bacău, iar pe 21 septembrie, va concerta în clubul Boa din Bucureşti, urmând ca pe 22 septembrie să „semneze condica” şi în clubul Diviono din Galaţi.

„BIG LOVE” Deşi Low Deep T este un nume relativ nou în industria muzicală, cântăreţul s-a remarcat în urmă cu mulţi ani, în Marea Britanie, fiind cunoscut ca TJ Cases. După reacţiile pozitive de care s-au bucurat compoziţiile sale, artistul a decis să apară în peisajul muzical internaţional sub numele actual. Cu numeroase single-uri lansate, precum „Feelings for You” sau „Let\'s Go Back”, artistul a atins apogeul carierei sale după lansarea hitului „Big Love”, în vara anului trecut. În perioada aceasta, de altfel, Low Deep T revine cu o nouă piesă, numită „Casablanca”. Single-ul se bucură deja de succes la posturile de radio din Marea Britanie.