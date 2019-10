LPF a anunțat introducerea sistemului VAR

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat pe site-ul oficial, prin intermediul unui comunicat, faptul că începând cu sezonul competițional 2020-2021 va implementa sistemul de arbitraj video (VAR) la partidele disputate în cadrul competiției CAS Liga 1.

COMUNICAT LPF

„În urma articolelor apărute de-a lungul timpului în mass-media, am constatat cu surprindere că publicul iubitor de fotbal nu este la curent cu demersurile întreprinse de LPF pentru implementarea sistemului de arbitraj video la meciurile de fotbal din cadrul competiției Casa Liga I. Pentru corecta informare a publicului, inclusiv a unora dintre reprezentanții cluburilor membre, aducem la cunoștință faptul că încă de la implementarea arbitrajului video în campionatele disputate in vestul Europei am întreprins demersuri pentru implementarea acestui sistem la nivelul competiției Casa Liga I. În acest sens am inițiat contacte atât cu furnizorii interni și externi de soluții tehnice pentru arbitrajul video, cât și cu FIFA și FRF, responsabil pentru asigurarea specializării arbitrilor pentru acest sistem de arbitraj.

În urma demersurilor efectuate, ne face plăcere să vă informăm că, începând cu viitorul sezon competițional, LPF va implementa sistemul de arbitraj video la nivelul competiției Casa Liga I. Facem precizarea că acest demers nu va implica niciun cost suplimentar din partea cluburilor membre LPF, cu excepția costurilor aferente baremurilor arbitrilor VAR.

În situația în care sistemul tehnic va fi funcțional, conform reglementărilor FIFA în vigoare, precum și în funcție de disponibilitate de resurse umane specializate pregătite de FRF, intenționăm să testăm sistemul de arbitraj video la unele meciuri din cadrul play-off-ului actualei ediții a campionatului Casa Liga I”.