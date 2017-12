LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa, campioană naţională la rugby în 7

După titlul naţional obţinut în 2011 la Campionatul Naţional sub 16 ani la rugby, Liceul cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” Constanţa a reuşit o nouă performanţă notabilă. Sâmbătă, aceeaşi grupă de vârstă care triumfa în urmă cu trei ani a intrat în posesia medaliilor de aur şi în cadrul CN de rugby în 7. Rugbyştii pregătiţi de Adrian Pllotschi şi Marian Nache au câştigat şi ultima etapă a CN, desfăşurată sâmbătă, la Bîrlad, după ce au obţinut următoarele rezultate: 15-0 cu CSŞ Bîrlad, 5-0 cu CSO Pantelimon (în grupă, neprezentare) şi 29-7 în finală, cu LPS Focşani. „Au crescut şi şi-au confirmat valoarea. Dintre cei care câştigau titlul în urmă cu trei ani au rămas mai mulţi jucători, iar restul au venit de la Cleopatra Mamaia, cu care avem o colaborare. Înseamnă foarte mult pentru noi acest titlu şi este un prim obiectiv pe care îl avem în acest an, chiar dacă la începutul sezonului nu ne aşteptam să ajungem până aici şi să câştigăm. Băieţii au demonstrat că au experienţă. Au fost partide grele, inclusiv cu Bîrladul, în faţa căreia pierdusem, în urmă cu câteva săptămâni, la o diferenţă clară. Acum am învins noi, iar în finală a fost o partidă dificilă, pentru că cine învingea devenea campioană (n.r. - LPS avea trei puncte avans faţă de Focşani, iar la victorie se acordă patru puncte). Mulţumim şi conducerii liceului, care ne-a facilitat cazarea cu o seară înainte, pentru că altfel ar fi trebuit să mergem la Bîrlad în ziua meciurilor”, a declarat antrenorul Adrian Pllotschi.

LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa a participat la turneul de la Bîrlad cu următorii jucători: Sabin Strătilă (dublă legitimare LPS “Nicolae Rotaru” - RCJ Farul), Gheorghe Grigoraş, Victor Blaj, Adrian Rusu, Bogdan Cornei, Silviu Braşoveanu, Dumitru Papaiane, Ciprian Grigoraş, Florin Barbu, Marian Niţă, Ionuţ Chiriac şi Ionuţ Florea (ultimii trei veniţi anul trecut de la CS Cleopatra Mamaia). De-a lungul sezonului, pentru echipa constănţeană au mai jucat Cristian Strătilă, Florin Porumb, Andrei Tarcan, Claudiu Popoaia şi Valentin Niţă (ultimii trei veniţi anul trecut de la CS Cleopatra Mamaia).