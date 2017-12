LPS “Nicolae Rotaru” ţinteşte primul succes la turneul final al CN de rugby under 17

Turneul final al Campionatului Naţional de rugby pentru juniori under 18 a programat, ieri, pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra” din Constanţa, meciurile din cadrul semifinalelor. La capătul unor meciuri spectaculoase, s-au înregistrat următoarele rezultate - turneul locurilor 5-8: U. Gens Cluj - LPS Suceava 0-12 şi CSS 2 Baia Mare - CSS 3 Steaua 6-29; turneul locurilor 1-4: RC Pantelimon - Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” Bucureşti 22-8 şi LPS Focşani - CSS Bîrlad 25-25 - 12-9 după loviturile de departajare. Astăzi, sînt programate jocurile din semifinalele turneului final al CN de rugby pentru juniori under 17. Învinsă în primul joc de CSS Bîrlad, scor 7-12, echipa de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa va încerca să intre în lupta pentru locul 5. Pentru a reliza acest lucru, elevii lui Adrian Pllotschi sînt obligaţi să treacă de CS Unirea Paşcani, în partida programată de la ora 10.30, pe stadionul de rugby LPS din Complexul Sportiv “Badea Cîrţan”. “Din păcate, am pierdut primul joc cu CSS Bîrlad şi din cauza arbitrajului. La ultima fază, un jucător de-al meu plecase singur spre terenul de ţintă, dar arbitrul a fluierat finalul jocului. În rugby, nu există aşa ceva, balonul trebuie să iasă afară sau să fie blocat pentru a se încheia jocul. După această înfrîngere, nu mai contează prea mult ce vom face în meciurile de clasament. Important este ca toţi copii să aibă şansa de a juca”, a spus Pllotschi. În celălalt joc al turneului 5-8, Colegiul Tehnic “Traian Vuia” Galaţi dă piept, de la ora 9.00, cu CSM Baia Mare. În semifinalele turneului 1-4 sînt programate următoarele partide: Colegiul Naţional “Aurel Vlaicu” - CSS Tecuci (ora 17.30) şi CSS Bîrlad - CTMR TF Metrorex Bucureşti (ora 19.00).