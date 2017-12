LPS “Nicolae Rotaru“ Constanţa, campioană naţională la rugby

Juniorii under 16 de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) “Nicolae Rotaru“ din Constanţa, pregătiţi de Dumitru Bucur, au reuşit o performanţă deosebită, câştigând, duminică, la Bucureşti, titlul naţional la această categorie de vârstă. În finala disputată pe stadionul “Olimpia“, rugbyştii constănţeni s-au impus cu un sec 13-0 în faţa echipei CS Dinamo Bucureşti. Aşa cum o arată şi scorul, partida a fost dominată cu autoritate de constănţeni, care au punctat prin două eseuri ale lui Cornei şi Ciubotaru şi o lovitură de penalitate transformată de Papaiani. „Pentru mine nu este primul titlu de campion cu echipele de juniori. Mereu mergem la turneul final cu gândul de a ne bate la titlu. În primul meci, cu Timişoara, am jucat mai slab, dar după victoria cu Galaţiul am început să ne gândim la titlu. În ultimul meci din grupă am învins Steaua, campioana en titre, după un joc extraordinar făcut de copii. Meritul este în primul rând al copiilor, pentru că formează un colectiv deosebit. Sunt foarte muncitori, iar faptul că îşi plătesc singuri cartela la cantină, în valoare de 300 lei şi tot singuri achită şi abonamentul pe mijloacele de transport, pentru a veni la antrenament, spune mult despre cât de mult iubesc acest sport. În plus, trei dintre copii au doar 14 ani“, a declarat profesorul Dumitru Bucur, ajutat la acest rezultat al juniorilor under 16 şi de profesorii Virgil Năstase, Adrian Pllotschi şi Emil Dumitrescu, dar şi de directorul de dezvoltare Cătălin Sasu.

Iată lotul de jucători care a câştigat titlul naţional: Alexandru Teodor, Bogdan Cornei, Marian Greceanu, Andrei Nazîru, Cristi Strătilă (14 ani), Bogdan Ciubotaru, Silviu Braşoveanu, Andrei Tarcan, Florentin Poteleanu, Dumitru Papaiani, Bogdan Ciucă, Victor Blaj (cp.), Sabin Strătilă, Florin Porumb, Marius Traşcă, Andrei Cojocaru, Gheorghe Pătraşcu, Adrian Rusu, Cătălin Vasiliu (14 ani) şi Alexandru Huţuleac (14 ani).

Rezultatele înregistrate de LPS “Nicolae Rotaru“ Constanţa în drumul spre câştigarea campionatului - Grupa Roşie: RCM Timişoara - LPS Constanţa 7-24, CTTV Galaţi - LPS Constanţa 0-8, LPS Constanţa - Steaua Bucureşti 7-5; finala mare: LPS Constanţa - Dinamo Bucureşti 13-0; finala mică: Steaua Bucureşti - CTMRTF Bucureşti 19-5.