Luc Besson va construi cel mai mare studio cinematografic din Franţa

Cineastul francez a inaugurat, joi seară, la periferia nordică a Parisului, lucrările de construcţie a proiectului Cité du Cinéma, un studio cinematografic în stil hollywoodian, ce va costa 140 de milioane de euro şi va fi inaugurat în 2012. Acest proiect ambiţios a fost conceput încă din anul 2000 de către Luc Besson şi vizează atragerea producţiilor cinematografice cu bugete importante, atît franceze, cît şi europene şi americane, prin concentrarea tuturor meseriilor implicate în realizarea unui film, în acelaşi loc, de la porţile Parisului. „Cînd am turnat „The Fifth Element / Al cincilea element” cu suma de 90 de milioane de euro, nu am putut să fac acest film în Franţa, pentru că nu existau studiouri adecvate pentru un astfel de proiect. A trebuit să mă duc la Londra şi am fost foarte trist că am fost obligat să renunţ la tehnicienii mei francezi, care m-au susţinut încă de la începutul carierei”, a explicat Luc Besson, în a cărui filmografie se regăsesc şi „Le grand bleu / Marele Albastru” în 1988, „Nikita” în 1990, „Leon „ în 1994 şi producător al francizei „Taxi”. „Avem a treia cinematografie din lume şi prima din Europa, ne lipsea un astfel de studio, care să ne permită să fim la înălţimea ambiţiilor noastre”, a declarat la rîndul său, Christine Albanel, ministrul francez al Culturii, prezentă la eveniment.

Lucrările pentru construcţia studioului Cité du Cinéma, care va fi amplasat pe locul unei foste centrale termice, vor fi finanţate de Caisse des dépôts et consignations, CEC-ul francez, care va contribui cu suma de 130 de milioane de euro şi de compania imobiliară Vinci. Cité du Cinéma va dispune de o suprafaţă de 23.000 de metri pătraţi destinată birourilor, din care 19.000 de metri pătraţi vor fi alocaţi birourilor companiei Europacorp, societatea lui Luc Besson, 11.000 de metri pătraţi vor fi transformaţi în nouă platouri de filmare, iar 8.000 de metri pătraţi vor reveni Şcolii Naţionale Superioare de Cinematografie Louis Lumière. Din închirierea diverselor spaţii, investitorii vor obţine venituri de 8,5 milioane de euro în fiecare an.