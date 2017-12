Luca Ceccarelli, prezentat la Dinamo

Fundaşul italian Luca Ceccarelli, în vârstă de 33 de ani, a fost prezentat oficial, luni, la Dinamo Bucureşti. Adus de către Adrian Mutu, noul manager general al echipei, Ceccarelli va purta tricoul cu numărul 24 la Dinamo.

"Sunt bun prieten cu Adrian şi prin el am aflat de posibilitatea de a juca pentru Dinamo. Sunt mulţumit să fiu aici, să joc pentru o echipă cu o istorie mare. E o onoare să fiu primul italian din istoria lui Dinamo şi sper să ajut echipa cu experienţa mea. Sper ca alături de ceilalţi jucători de aici să ajutăm la obţinerea de rezultate.

Eu sunt la dispoziţia antrenorului. Eu am jucat în ultimii ani fundaş central, dar pot juca şi fundaş dreapta. Dacă Dinamo m-ar fi chemat, probabil că veneam şi dacă nu era Adrian Mutu aici (n.r. râde). Dar în decizie a contat foarte mult şi relaţia cu Adi. Nu am jucat împotriva lui Mutu, am fost doar coechipieri, la Cesena. Ultimul meci jucat de mine a fost în iunie. Mai am nevoie de timp pentru a intra în ritm, dar nu cred că va fi nicio problemă. Aştept luna ianuarie pentru a face o pregătire foarte bună.

Este o diferenţă mare între echipele care luptă pentru play-off şi cele din partea a doua clasamentului, dar calitatea de aici e foarte bună", a declarat Ceccarelli la conferinţa de presă.

Aflat la primul transfer realizat la Dinamo, Adrian Mutu a afirmat: "Sper că va fi şi reuşit acest transfer şi cred acest lucru, pentru că ştiu ce poate să dea pe teren şi îl cunosc şi ca om. La valoarea lui şi la ceea ce poate, el poate să joace la un nivel mai înalt decât cel din fotbalul românesc. Am profitat că nu avea contract şi l-am adus la Dinamo. Prin experienţa lui sperăm să ne aducă un plus în apărare".

Luca Ceccarelli a evoluat de-a lungul carierei doar în Italia, la echipe precum Bologna, Salernitana, Padova sau Cesena, unde a fost coechiper cu Adrian Mutu. Ceccarelli a strâns 57 de meciuri în Serie A şi a reuşit două goluri şi şase pase decisive.