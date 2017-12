Lucia Varga, împotriva votului pe liste propus de Antonescu

Deputatul PNL Lucia Varga a anunţat că, deşi îl va susţine pe Crin Antonescu pentru funcţia de preşedinte al partidului, se opune ideii ca, la Congresul PNL din luna martie, să se depună candidaturi pe liste, deoarece astfel s-ar anula „însăşi esenţa liberalismului”. „Iniţial, am fost de acord cu ideea de liste, dar m-am gândit mai bine şi am ajuns la concluzia că asemenea mod de a alege conducerea partidului ar contraveni însăşi ideii de liberalism, ar anula deviza liberală Prin noi înşine”, a declarat, vineri, Lucia Varga. Ea a adăugat că la Delegaţia Permanentă în cadrul căreia se va discuta propunerea de modificare a statutului partidului (în sensul statuării candidaturilor pe liste) se va opune acestei idei. „Pe Crin Antonescu îl susţin pentru că a dovedit că vrea să facă o politică de bun simţ şi pentru că a demonstrat că este o bună locomotivă pentru partid, dar nu pot uita că eu, ca de altfel şi el, am promovat în politică prin forţe proprii, adică prin noi înşine”, a afirmat Varga. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că el nu renunţă la liste menţionând că în formaţiunea liberală nu există pericolul scindării după Congres şi precizând că liberalii care nu se vor regăsi în echipa sa nu vor fi „aruncaţi peste bord”.