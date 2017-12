Lucian Băluţ s-a autosuspendat din PSD

Alegerea de către PricewaterhouseCoopers (PwC) pentru a face parte din componenţa managementului privat al Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa (APMC) a preşedintelui organizaţiei municipale PSD Constanţa a dat naştere mai multor discuţii. „Depunerea CV-ului meu pentru acest post nu a avut nimic în comun cu politica. Nu am avut şi nu am acceptat niciodată o funcţie numită. A fost un concurs de CV-uri, eu fiind printre cei apreciaţi, şi propus de PwC”, a declarat Lucian Băluţ. Pentru a pune capăt oricăror speculaţii, Lucian Băluţ a luat decizia să iasă din politică. „M-am autosuspendat din toate funcţiile de partid. Cu alte cuvinte, nu mai am nicio legătură cu lumea politică. Acum nu doresc decât să mă concentrez pentru a-mi aduce cât mai mult contribuţia pentru ca Portul Constanţa să devină cu adevărat o poartă de intrare în Europa”, a spus Băluţ. (R.N.)