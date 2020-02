Lucian Burchel, director al Școlii Federale de Antrenori din cadrul FRF

Site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal a anunţat, miercuri, numirea în funcţia de director al Școlii Federale de Antrenori din cadrul FRF a lui Lucian Burchel, care se alătură astfel echipei Federației Române de Fotbal. În vârstă de 55 de ani, Lucian Burchel și-a început cariera de antrenor în 1991, la CSS Șoimii Sibiu. Posesor de Licența Pro, Burchel a absolvit cursurile celor mai renuminte școli de antrenori de la Coverciano sau Clairefontaine. Începând din 2009 și până în 2019 a ocupat funcția de Director Tehnic al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, câștigătoare a 24 de titluri naționale, la toate categoriile de vârstă, în această perioadă.

Fost internațional român cu două selecții la prima reprezentativă și 160 de meciuri în primul eșalon fotbalistic al României, Lucian Burchel își începe activitatea la conducerea Școlii Federale de Antrenori după zece ani petrecuți la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, cea mai performantă academie de fotbal din țară, locul I în clasificarea academiilor realizată de FRF.

Lucian Burchel a fost prezentat în noua sa funcţie în cadrul unei conferințe de presă care s-a desfăşurat, miercuri, la Casa Fotbalului din Bucureşti.

„Prin planul strategic elaborat în 2015, ne-am dorit să intervenim în patru zone importante. În zona de competiții am reușit să acoperim toate categoriile de vârstă, am ajuns de la 21 de competiții, câte erau în 2014, la 52. În zona de selecție, am înființat departamentul de scouting cu acțiuni externe, în țările cu comunități mari de români, dar și numeroase activități în țară, inclusiv în zona rurală, acolo unde multă vreme nimeni nu s-a uitat. La capitolul «reguli și norme» intră toate cotele de jucători, U21, U20, U19, pe care le-am implementat la nivelul primelor trei eșaloane, introducerea clasificării academiilor de copii și juniori, care începând din sezonul viitor va influența și obținerea licenței de participare în Liga 1. În zona de antrenorat au existat multe schimbări: au fost introduse examene de admitere, o evaluare riguroasă pentru absolvenți. Avem un feedback pozitiv din partea participanților la licențe și ne dorim să creștem în continuare nivelul de pregătire. În tot acest context vine numirea domnului Burchel în funcția de director al Școlii Federale de Antrenori. Domnul Burchel a contribuit la crearea și implementarea unui concept în cadrul Academiei Gheorghe Hagi. Cu ajutorul experienței sale, ne dorim să pregătim antrenori pe fiecare categorie de vârstă și să putem face un transfer de cunoștințe de la federațiile din afară. De asemenea, suntem gata să lansăm Academia Națională de Fotbal, care va fi locul în care vor fi pregătiți toți specialiștii din fenomenul fotbalistic. Scopul nostru va fi de a crea cât mai multe locuri de muncă pentru profesioniștii din domeniu”, a declarat președintele FRF, Răzvan Burleanu.

„Ne dorim copii bine instruiți, iar acest lucru presupune o școală de antrenori care să producă cei mai buni specialiști. Avem aproximativ 3.000 de antrenori cu licență în țară, antrenori care trebuie în permanență perfecționați. Lucian Burchel reprezintă un câștig pentru noi și o piatră de temelie pentru ceea ce ne dorim să dezvoltăm. Îi mulțumesc domnului Dan Apolzan pentru activitatea sa la conducerea Școlii Federale de Antrenori, va continua să colaboreze cu domnul Burchel în această zonă”, a punctat directorul tehnic FRF, Mihai Stoichiță.

„Acest proiect m-a atras instantaneu, pentru că voi lucra după două principii care m-au ghidat și ca om, și ca profesionist, educație și performanță. Cunosc progresele Școlii Federale de Antrenori care în următoarele luni va intra în proces de evaluare. La finalul acestuia vom avea o imagine clară și vom putea continua toate aspectele pozitive și să corectăm tot ce necesită îmbunătățiri. Este o șansă pentru mine de a pune în aplicare, în folosul fotbalului românesc, tot ce am învățat de-a lungul carierei”, a spus Lucian Burchel, noul Director al Școlii Federale de Antrenori.