Lucian Bute, învins prin knock-out la primul său meci după zece luni

Pugilistul român Lucian Bute a fost învins sâmbătă dimineață, prin knockout în repriza a cincea, de un adversar cu cinci ani mai tânăr, columbianul Eleider Alvarez, într-un meci disputat la Quebec, eliminatoriu pentru titlul mondial al categoriei semigrea, versiunea WBC. Lupta a început cu o tatonare între cei doi combatanţi, iar după primele două reprize situaţia a fost echilibrată. Alvarez a început în forţă repriza a treia şi a lăsat impresia că e mai puternic decât Bute, însă românul a preluat ulterior iniţiativa. În cea de-a patra rundă, Alvarez a fost atenţionat de arbitru pentru o lovitură după ceafă, într-o repriză în care Bute a punctat mai mult decât adversarul său.

Bute, care va împlini 37 de ani pe 28 februarie, a cedat în runda a cincea, când, în urma unui croşeu de dreapta al lui Alvarez, a căzut la podea şi s-a ridicat până la opt, însă a lăsat impresia că nu mai poate continua, iar arbitrul a pus capăt înfruntării. Pentru Lucian Bute a fost a patra înfrângere din carieră, în cele 37 de meciuri disputate la profesionişti. Are 32 de victorii, dintre care 25 prin knockout, patru înfrângeri şi un egal. Fostul campion mondial la categoria supermijlocie, în versiunea IBF, nu are nicio victorie în ultimele sale trei meciuri, pierzând două (cu James DeGale și Eleider Alvarez) și terminând altul la egalitate (cu Badou Jack). Cel mai recent succes al lui Bute este cel din august 2015, în fața lui Andrea Di Luisa.

Eleider Alvarez (32 de ani), care a înregistrat a 11-a victorie prin knock-out din carieră, a rămas neînvins în cele 22 de meciuri susținute la profesioniști. Pugilistul columbian va boxa pentru titlul mondial cu Adonis Stevenson, în toamna anului 2017. Canadianul în vârstă de 39 de ani are 28 de victorii, dintre care 23 prin knock-out, şi o singură înfrângere în carieră.

„Consider că am fost în meci. Mă simțeam foarte confortabil și am lăsat mâinile să plece, însă el m-a surprins cu dreapta sa. Astfel de lucruri se pot întâmpla în lumea boxului. Toate înfrângerile fac rău și nu pot spune că aceasta a fost cea mai dură pe care am suferit-o. Am acum nevoie de o pauză. Vă mulţumesc pentru prezenţă şi pentru susţinere! Nu pot spune acum dacă mă voi retrage. În acest moment aș putea afirma că nu. Însă poate că, după una sau două luni de repaus, nu voi mai avea dorința de a continua”, a declarat Lucian Bute la finalul confruntării cu Alvarez. Ulterior, pugilistul român a postat următoarele pe pagina sa de Facebook: „Nu a fost să fie. Am pierdut prin KO în a cincea repriză, mă simţeam în meci, dar am fost surprins cu o lovitură bună de la adversar. Îl felicit... Viaţa continuă! Vă mulţumesc că m-aţi încurajat mereu!”.

„După cea de-a treia rundă, am simţit că lasă garda jos. Am încercat lovitura de la distanţă, dar nu a funcţionat. Totuşi, din apropiere am avut succes. Este cea mai frumoasă victorie a mea de la medalia de aur cucerită la Jocurile Panamericane din 2007. Am avut o prestație care demonstrează că merit un meci de titlu cu Stevenson. Acum nu mai are nici măcar o scuză să nu îmi ofere ceea ce merit”, a spus și Alvarez.

