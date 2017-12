Lucian Bute l-a învins prin KO şi pe Mendy

Pugilistul român Lucian Bute şi-a apărat pentru a opta oară centura mondială IBF la categoria supermijlocie, după ce l-a învins, sâmbătă seară, pe francezul Jean Paul Mendy prin KO în repriza a patra. Bute l-a trimis la podea pe Mendy cu câteva secunde înainte de finalul reprizei a patra, cu un croşeu de stânga la bărbie. „M-am pregătit foarte bine pentru acest meci. Nu puteam să-mi permit să subestimez adversarul. Boxul este un sport foarte dur, am avut o strategie foarte bine pusă la punct. Acel KO a venit fără să mă forţez. La începutul meciului mă aşteptam ca Mendy să fie puţin mai agresiv, dar el a adoptat o tactică defensivă. A încercat să mă surprindă”, a declarat Bute, al cărui meci următor va fi pe 5 noiembrie. „Kelly Pavlik va boxa pe 5 august, sper să câştige şi dacă totul va decurge bine, în 5 noiembrie sunt şanse foarte mari să boxez cu el, în Las Vegas sau Atlantic City. Deocamdată o să rămân la supermijlocie. Sper ca anul viitor să am ocazia să boxez pentru unificarea centurilor”, a mai spus Bute. Românul a intrat în ring pe melodia “Where the streets have no name”, cântată de formaţia U2, iar adversarul său a fost acompaniat de AC/DC, cu melodia “Highway to Hell”. La începutul meciului, Bute şi Mendy au fost prezentaţi de cel mai cunoscut ringannouncer din lume, Michael Buffer. În vârstă de 31 de ani, Bute are acum 29 de victorii la profesionişti, din care 24 prin KO, şi nicio înfrângere. Jean Paul Mendy are 29 de victorii (16 prin KO) şi o înfrângere. Meciul s-a desfăşurat la Romexpo din Bucureşti, în faţa a 10.000 de spectatori, care au huiduit-o copios, la final, pe Elena Udrea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

VICTORII PENTRU SIMION ŞI DINU. Şi ceilalţi doi români care au urcat în ring la Romexpo au izbutit victorii. Viorel Simion l-a învins prin KO în repriza a noua pe filipinezul Jun Talape, într-un meci contând pentru titlul internaţional WBC la categoria pană. În urma acestei victorii, Viorel Simion a intrat între primii 15 boxeri ai categoriei. La rândul său, Bogdan Dinu a câştigat prin KO încă din prima repriză a meciului de la categoria grea cu tanzanianul Awadh Mohamed Tamim.

În celelalte meciuri ale galei, rusul Sahib Usarov l-a învins pe Sergio Gomez Acevedo (Nicaragua), la categoria supercocoş, canadianul Renan St. Juste l-a învins pe mexicanul Jaudiel Zepeda, la supermijlocie, iar canadianul Pier-Olivier Cote l-a învins pe mexicanul Pedro Navarette, la superuşoară, toate victoriile fiind la puncte.