Lucian Marinof, selecţionerul Naţionalei Under 15

Fostul antrenor al echipei FC Farul Constanţa, Lucian Marinof, ultima oară la grupa de juniori 1995 a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, este, oficial, începând de ieri, noul selecţioner al reprezentativei României Under 15. Lucian Marinof s-a clasat pe locul 3 la examenul de ocupare a posturilor de antrenori ai echipelor reprezentative de juniori din 13 concurenţi. „Mi-am dorit să pregătesc o echipă la aceeaşi categorie de vârstă la care am activat în ultima perioadă şi este bine că voi fi selecţionerul Naţionalei Under 15. Voi avea timp suficient la dispoziţie pentru a pregăti echipa în vederea calificării la turneul final din 2012. Era un obiectiv al meu de a ajunge la echipa naţională şi cred că sunt primul antrenor din Constanţa care va pregăti una dintre reprezentativele de fotbal ale României. Din păcate, nu voi mai rămâne la Academie. În acest moment sunt în vacanţă, iar de pe 1 august înţelegerea va fi întreruptă. În ceea ce priveşte jucătorii pe care îi voi selecţiona, eu am anumite criterii şi dacă aceştia le vor trece atunci vor fi convocaţi la Naţională. Sunt şi jucători din Constanţa în vederile mele, iar o primă selecţie va fi pe 18 august, la Câmpina, când va avea loc o tabără naţională şi vor veni 30 de copii din întreaga ţară. Încet-încet se vor pune bazele unui lot competitiv cu care să atingem obiectivul stabilit, calificarea la turneul final din 2012“, a declarat Marinof. Ultima echipă pe care Lucian Marinof a pregătit-o, cea de juniori C a Academiei de fotbal “Gheorghe Hagi“, a câştigat în acest an, în premieră, titlul naţional la această categorie de vârstă.