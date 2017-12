Luciu nu a vorbit cu Bianca despre divorţ

Nicoleta Luciu, cea care şi-a dorit ca împreună cu soţul ei să-i cunune pe Victor Slav şi Bianca Drăguşanu, dar nu a putut pentru că familia ei este catolică, a făcut primele declaraţii despre divorţul soţilor Slav. Nicoleta Luciu este bună prietenă cu Bianca, dar a spus totuşi că ele nu au vorbit niciodată despre acest subiect: „Niciodată să nu arunci cu pietre, că nu ştii niciodată când acele pietre se întorc împotriva ta. Poate geloziile, despărţirile nu sunt atât de negre precum par, există, poate, şanse ca acest cuplu să îmbătrânească împreună. Este atât de uşor să arunci cu vorbe grele, dar te pot marca pe viaţă. Vorbesc şi cu Bianca, şi cu Victor, dar îi las pe ei să facă ce cred. De fiecare dată când am vorbit, am discutat de lucruri drăguţe. Consider că, atunci când vor vrea să-şi descarce sufletul, o vor face sunând. Bianca nu mi-a cerut ajutorul”, a spus Nicoleta Luciu.