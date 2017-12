Lucrări de alimentare cu apă, în Palazu Mic

? LUCRĂRI SISTATE ? Toate gospodăriile din satul Palazu Mic vor putea fi racordate până la sfârşitul acestui an la reţeaua de alimentare cu apă potabilă. Primarul comunei Mihail Kogălniceanu, Iosif Valer Mureşan, spune că, în urmă cu doar câteva zile, au fost reluate lucrările de alimentare cu apă potabilă din satul Palazu Mic, lucrări care au fost întrerupte la sfârşitul 2009 din cauza lipsei de fonduri. Mai exact, atunci Guvernul a încetat să mai aloce fonduri primăriilor pentru continuarea proiectelor demarate pe Hotărârea de Guvern 577/1997. „O parte dintre lucrări au fost executate atunci dar, pentru că guvernanţii nu au mai dat bani, constructorul a sistat şi el lucrările. Nu puteau risca să execute lucrări pentru care să primească banii la Sf. Aşteaptă. Nimeni nu mai face nimic fără a avea siguranţa că-şi va primi banii“, a declarat Mureşan.

? BANI CU ŢÂRÂITA ? În localitatea Palazu Mic există 120 de gospodării, din care aproape jumătate nu sunt racordate la reţeaua de apă potabilă. Şi, pentru că de curând au fost alocate parţial fondurile necesare pentru a continua lucrările, constructorul s-a apucat din nou de lucru. Primarul mai spune că nici aşa banii asiguraţi de Guvern nu sunt suficienţi pentru a finaliza lucrările în Palazu, motiv pentru care Consiliul Local contribuie cu o sumă importantă. „De la Guvern am primit doar 200 mii de lei şi am mai alocat şi noi din bugetul local 300 de mii de lei. Am gestionat banii pentru acest an în aşa fel încât să finalizăm extinderea reţelei de apă din Palazu Mic“, a mai spus Mureşan, care a adăugat că dacă Guvernul va mai aloca bani în acest an este posbil să fie continuate şi lucrările de extindere a reţelei de apă şi în satul Piatra.