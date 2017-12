Lucrări de amenajare a reţelei de canalizare

CARTIERUL FĂRĂ UTILITĂŢI Primăria oraşului Ovidiu va demara în această lună lucrările de amenajare a reţelei de canalizare din cartierul Tineretului. În anul 2009, fostul primar al oraşului Ovidiu Dumitru Bocai a lotizat terenul din apropierea variantei rutiere spre Constanţa, terenurile fiind concesionate cu titlu gratuit către tinerii din Ovidiu. Bucuria tinerilor beneficiari nu a durat prea mult pentru că, în momentul în care au început să-şi ridice casele, au constatat că nu au niciun fel de utilităţi. În zadar au făcut tinerii petiţii către administraţia locală, pentru că nimeni nu îi lua în seamă. Mai mult decât atât, conform contractului de concesiune semnat între tineri şi Primăria Ovidiu, aceştia erau obligaţi ca, în cel mult doi ani, să demareze lucrările, în caz contrar administraţia locală având posibilitatea de a rezilia contractul. În aceste condiţii, tinerii s-au chinuit să-şi ridice casele. Construcţia s-a făcut timp de doi ani cu apă cărată cu găleţile. În ceea ce priveşte curentul electric, foarte mulţi au ales varianta generatorului, plătind zeci de mii de lei pentru combustibil.

IMPLICARE După alegerile din vara lui 2012, noul primar al oraşului Ovidiu, George Scupra, a considerat că autoritatea locală trebuie să-şi îndrepte atenţia spre problemele pe care le au locuitorii din cartierul Tineretului. „Am realizat un parteneriat cu Congaz şi am adus în cartier gazele naturale. Apoi, cu bani din bugetul local, am început lucrările la reţeaua de alimentare cu apă, pe care le-am finalizat în luna decembrie a anului trecut. Tinerii au apreciat eforturile administraţiei locale. Aşa cum le-am promis, în primăvara acestui an vom începe şi lucrările la reţeaua de canalizare. După ce vom aproba bugetul pentru 2013, unde avem prevăzuţi bani pentru investiţii în infrastructură, vom trece la executarea lucrărilor. Probabil că până la sfârşitul acestei luni şantierul va fi deschis. Singura problemă care mai rămâne de rezolvat este energia electrică. Aici lucrurile sunt ceva mai complicate, însă cred că reprezentanţii ENEL ne vor sprijini”, a declarat primarul. El a precizat că abia după ce vor fi aduse toate utilităţile în cartier se va putea vorbi despre pietruirea şi apoi asfaltarea drumurilor de acces.