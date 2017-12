Lucrări de asfaltare a parcărilor

IMPLICARE Reţeta de succes folosită de Primăria Hârşova anul trecut, folosirea de forţă de muncă proprie pentru proiecte, este aplicată şi în acest an. După cum bine se ştie, oraşul Hârşova se află pe primele locuri la nivel naţional în ceea ce priveşte rata şomajului. Încă din anul 2008, Primăria Hârşova şi-a îndreptat atenţia în această direcţie şi a încercat, prin diferitele programe derulate, să reducă pe cât se poate numărul locuitorilor care nu au un loc de muncă. Una din soluţiile găsite de primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag, este folosirea locuitorilor fără loc de muncă în diversele programe derulate la nivel local, reuşind astfel, cu bani puţini şi forţă de muncă proprie, să rezolve o bună parte din problemele de infrastructură din oraş.

STRATEGIE „Anul trecut am folosit locuitorii oraşului care nu aveau loc de muncă pentru plombarea străzilor. S-a dovedit a fi o măsură extrem de bună şi eficientă din punct de vedere financiar, pentru că am reuşit să facem economii importante la buget. Cu banii puţini pe care i-am avut la dispoziţie, am reuşit să facem lucrări destul de multe în oraş. Am cumpărat asfalt de la Regia de Drumuri, de la staţia Cuza Vodă, la un preţ foarte bun, şi împreună cu locuitorii am rezolvat parţial problema gropilor din asfalt. Pentru acest an am decis din nou folosirea forţei de muncă locală şi a asfaltului ieftin, pentru asfaltarea tuturor parcărilor din oraş. Am demarat această acţiune în primăvară, acum fiind aproape de finalizare”, a declarat primarul oraşului Hârşova, Tudor Nădrag. El a precizat că, pe lângă aceste lucrări de cosmetizare, la nivelul oraşului Hârşova au fost asfaltate 10 străzi cu ajutorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa şi al Consiliului Judeţean Constanţa. „Ajutorul pe care l-am primit atât de la Regia de Drumuri cât şi de la CJC a fost extraordinar. Acum aşteptăm să primim ajutor şi din partea Guvernului, prin programul „10.000 de kilometri de drumuri”, a spus primarul.