Lucrări de Dan Perjovschi, într-o navă spaţială

Al cincilea etaj al New Museum din New York este transformat într-o navă spaţială care să le amintească vizitatorilor de filmul ceh SF „Ikarie XB-1” sau „Voyage to the End of the Universe”, lansat în 1963. Galeria a fost transformată într-o ambarcaţiune spaţială, care simulează structura şi designul faimoasei creaţii cehe şi care funcţionează ca spaţiu de expoziţii. Printre cele peste o sută de lucrări care împodobesc, din această săptămână, „nava spaţială”, realizate de creatori din capitalele europene Viena, Praga, Budapesta, Bucureşti şi Bratislava, se vor afla şi lucrările artiştilor români Lia şi Dan Perjovschi, Mona Vătămanu, Ion Grigorescu, Ioana Nemeş, Paul Neagu şi Florin Tudor.