Lucrări de mântuială la blocurile ANL din Mangalia

06:28:33 / 03 Februarie 2014

suntem in 2014 ?

de cate ori vrei sa vinzi un apartament esti intrebat din ce an este (aaaaaaaaaaa e vechi -aaaaa de pe vremea lu nea nicu --NU ) acum statul ci majoritatea oamenil;or politici condamna politica si modul de constructie a lui ceausescu ofi asa doar ca la gara in mangalia sunt inca in stare buna blocuri din 1977 si 1978 unde intra vrabiile prin crapaturi dar nu intra apa in casa omului nu le-a cazut tavanul in cap la cateva zule de la inaugurare , nu a cazut izolatia de pe pereti inainte sau imediat dupa inaugurare (vezi gradinita de langa liceul calllatis) cand se construia prost atunci cand proiectantul sau executantul gresea era arestat si la peninsula cu el sau acum cand trage doaR LOCATARUL ca proieactantul, executantul au dat bani la campania electorala si la asa zisa licitaie ca sa puna mana pe proiectul respectiv si sa faca de mantuiala ca si asa nu-l trage nimeni la raspundere eu zic ca trebuie sa tras la raspundere cel ce a facut receptia ( sa plateasca si apoi, el sa va da vinovatii care l-au inselat asta daca vrea sa-si recupereze sumele pierdute ) nu firmele de asigurari si nici locatarii ai semnat plateste