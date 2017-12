Lucrări de reabilitare a plajei din Mamaia şi Constanţa

PRIORITĂŢI Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) a finalizat Master Planul zonei costiere şi 5 studii de fezabilitate pentru intervenţia în zonele prioritare afectate de eroziunea costieră. “În primul rând, acest Master Plan este de o importanţă deosebită pentru întreaga zonă costieră. Cu anumite dificultăţi, care nu au ţinut de actuala conducere a ABADL, Master Planul a fost preluat la începutul anului 2010, pentru ca, la sfârşitul aceluiaşi an, să fie finalizat. Am reuşit micşorarea termenelor de întocmire a Master Planului, având în vedere micile tergiversări din 2008 şi 2009. Consider că finalizarea master planului nu este târzie, având în vedere că banii europeni sunt eligibili până pe 30 iunie 2014. Trebuie să spunem că Master Planul este un fel de biblie a tot ceea ce se va întâmpla în perioada următoare în zona costieră”, a declarat directorul ABADL, Marian Mitrea. Aşa cum era şi firesc, având în vedere eroziunea costieră accentuată pe unele zone, în Master Plan există şi o serie de priorităţi. “Acest Master Plan tratează trei tipuri de priorităţi. Prioritatea imediată, adică până în anul 2015, prioritatea pe termen mediu, 2014-2020, şi priorităţile pe termen lung, până în anul 2040. Priorităţile imediate sunt pe cinci zone, pentru care au fost făcute deja studiile de fezabilitate. Vorbim aici despre Mamaia Sud, de la hotel Sulina până în zona Pescărie, Constanţa Nord, Centru şi Sud, adică toată plaja aferentă municipiului Constanţa, de la Pescărie până în Portul Tomis, şi Eforie Nord. Vorbim aici despre patru zone prioritare în Mamaia şi Constanţa şi de o zonă în Eforie Nord”, a spus Mitrea.

ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR Potrivit acestuia, având în vedere că studiile de fezabilitate au fost aprobate la nivelul tuturor instituţiilor competente, lucrările pentru aceste zone ar trebui deja scoase la licitaţie. “Sunt câteva detalii foarte mici care trebuie stabilite. Eu am speranţa că, până la sfârşitul anului 2011, vom reuşi să se stabilească câştigătorii licitaţiilor, iar începând din 2012 să vorbim de începerea efectivă a lucrărilor de reabilitare a zonei costiere”, a afirmat directorul ABADL. Potrivit datelor prezentate în Master Plan, valoarea investiţiilor în zonele menţionate mai sus se apropie de 120 de milioane de euro, lucrările cele mai ample urmând a fi efectuate în cele trei zone din Constanţa, acolo unde este necesară şi refacerea falezelor. “Sunt lucrări dificile, care, de principiu, nu vor afecta activitatea turistică. Singurele lucrări care se vor efectua în timpul sezonului estival sunt cele de pe mare, care nu vor afecta activitatea turistică”, a explicat Mitrea. În cadrul Master Planului sunt prevăzute şi metodele prin care va fi reabilitată zona costieră. Printre acestea se numără renisiparea plajelor şi refacerea digurilor submerse. În ceea ce priveşte digurile submerse, aici lucrările se pot desfăşura pe o perioadă mult mai mare, având în vedere că se lucrează pe mare, la o adâncime de 15 metri. Renisiparea nu se va putea face decât până la începerea sezonului estival, pentru a nu se bloca activitatea turistică.