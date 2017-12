Lucrări de reabilitare la Şcoala din Vulturu

Şcoala generală din Vulturu a intrat, în sfârşit, în proces de reabilitare şi modernizare, atât în interiorul, cât şi la exteriorul clădirii. După patru ani în care autorităţile locale au tot aşteptat să primească finanţarea promisă de la Banca Mondială, minunea s-a produs şi s-a dat startul lucrărilor. Primarul Eugen Berbec spune că de proiectul referitor la reabilitarea unităţii de învăţământ s-a ocupat Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean s-a ocupat de licitaţia pentru desemnarea constructorului. „Clădirea şcolii datează din 1888 şi poate fi considerată un monument. De-a lungul vremii, şcoala nu a beneficiat de o reabilitare completă, motiv pentru care era necesar un proiect de modernizare. În 2007 s-au efectuat nişte lucrări parţiale cu bani de la Guvernul României, dar au fost insuficiente. Nu am primit niciun răspuns la întrebarea de ce nu am primit până acum banii pentru şcoală şi a trebuit să treacă patru ani de când a fost aprobat proiectul. Însă e bine că am primit banii, mai bine mai târziu decât deloc”, a declarat, optimist, primarul din Vulturu. Valoarea lucrărilor la Şcoala cu clasele I-VIII din Vulturu se ridică la 2,21 milioane de lei. „Partea noastră de proiect constă în asigurarea utilităţilor la unitatea şcolară, iar de restul lucrărilor se ocupă ministerul. La finalul lucrărilor, 84 de elevi vor beneficia de o şcoală modernă dotată la standarde europene”, a mai declarat Berbec.