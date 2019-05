Lucrări de toaletare a arborilor în Constanța

12:44:48 / 14 Mai 2019

Toaletare arbore bd.Mamaia/str.Sabinelor

Din cauza unui arbore netoaletat situat la intersectia str.Sabinelor cu bd. Mamaia ( dinspre I.G.Duca), indicatorul de interzicere a virajului la dreapta din bd. Mamaia, nu este vizibil. Pe str. Sabinelor este instituit sens unic dispre I.G.Duca. Pe 9 mai, fiind cu bicicleta, am "certat" doi conducatori auto care intrasera din bd. Mamaia. Abia dupa ce am iesit in Mamaia am realizat de ce erau asa de nedumeriti de atitudinea mea. Indicatorul nu se putea vedea din autoturism. Problema aste ar fi trebuit sesizata de responsabilii din Primarie sau politia Rutiera.