Lucrări edilitare în regie proprie

Primăria comunei Ciobanu a decis să investească banii comunităţii în câteva utilaje pe care ulterior să le folosească pentru diferitele lucrări din comună. „Investiţia pe care am făcut-o în utilaje va fi amortizată în câţiva ani, prin reducerea cheltuielilor pentru realizarea diferitelor lucrări edilitare. Mai mult decât atât, prin înfiinţarea societăţii Ciobănaşu Edilitar SRL, unde Consiliul Local este acţionar unic, am creat 9 noi locuri de muncă. Prin această societate a Consiliului Local putem executa lucrări de pietruire, de asfaltare şi chiar de deszăpezire pe timpul iernii. Dacă am fi optat pentru varianta contractării de firme care să execute astfel de lucrări, costurile ar fi fost mult mai ridicate”, a declarat primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu. (R.N.)