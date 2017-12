Lucrări fără proiect la discoteca lui Chiru

Ancheta în cazul accidentului nefericit din discoteca The One din Eforie Sud, în care un bărbat de 33 de ani, Robert Szasz din Zalău, a căzut în cap la sfârşitul săptămânii trecute, după ce o balustradă din local a cedat, este în plină desfăşurare. Aşa cum se aştepta mai toată lumea, încep să iasă la iveală problemele privind autorizarea anumitor lucrări din discotecă. Ieri, reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) au prezentat un prim raport al verificărilor de la discoteca The One. “În urma controlului efectuat, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Constanţa a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa cu privire la stabilirea persoanelor responsabile de executarea lucrărilor de montare a balustradei de protecţie, fără proiect, faptă ce a avut drept consecinţă producerea unui accident tehnic soldat cu vătămarea corporală gravă a unei persoane”, se arată în comunicatul ISC. Cu alte cuvinte, în urma verificărilor, inspectorii ISC au constatat că lucrările de montare a balustradei au fost executate fără niciun fel de autorizaţii. Mult mai interesant este că unul dintre asociaţii societăţii care administrează discoteca The One este nimeni altul decât preşedintele PDL Constanţa Gigi Chiru, care până nu demult era staroste peste ISC Sud-Est, adică peste instituţia care veghează la siguranţa construcţiilor.

INDIFERENŢĂ În acelaşi raport al ISC se mai precizează că utilizatorul construcţiei, SC PRIM INTERMOD SRL, trebuie să completeze documentaţia tehnică anexată autorizaţiei de construire nr.176/08.08.2008, cu proiectul tehnic şi avizele necesare. Mai exact, în urma verificărilor, inspectorii ISC au descoperit că în afara autorizaţiei de construire nu există niciun fel de alt document. Ne aducem aminte că, nu cu mult timp în urmă, Gigi Chiru se bătea cu cărămida în piept că va demola toate construcţiile fără autorizaţii. Am încercat să-l contactăm pe Gigi Chiru pentru a ne oferi o explicaţie legată de problemele din discoteca de la Eforie, însă liderul PDL nu a fost de găsit. În ceea ce-l priveşte pe bărbatul accidentat, acesta este în continuare în stare foarte gravă la spital, fiind menţinut în viaţă cu ajutorul aparatelor. Robert Szasz este în comă profundă de gradul trei, cu speranţe foarte mici în ce priveşte supravieţuirea. Cât priveşte discoteca unde s-a produs accidentul, aceasta continuă să funcţioneze, cu menţiunea că, de acum două zile, nu mai este permis accesul clienţilor discotecii în zona balustradei-problemă.