Lucrări încă nefacturate, pe apa sâmbetei

Lucrări care au fost executate în două luni au fost distruse în mai puţin de două ore la Chirnogeni, acolo unde precipitaţiile au atins 100 l/mp. Când am spus „lucrări“, ne-am referit la cele de pietruire, care au fost comandate de administraţia locală în primăvară. Pe de altă parte, trei case şi alte cinci gospodării au fost inundate de căderile masive de apă, clădirile fiind afectate în proporţii considerabile. Şi asta pentru că vorbim despre case din chirpic. În plus, mobilierul din case le-a fost distrus oamenilor, iar dacă vorbim de animale - mai multe au murit, fiind luate de ape. Cea mai mare durere a primarului Gheorghe Manta este însă că peste 11 km de drum au fost distruse de ploi. Străzile au fost deteriorate în proporţie de 40 până la 100%, după cum spune primarul, care a explicat că valoarea distrugerilor ajunge la 1,1 milioane de lei.

GHINION? Ironia face ca o parte dintre drumuri să fi fost pietruite recent. Lucrările au fost finalizate în urmă cu doar trei săptămâni. „Pentru unele dintre ele nu au fost emise încă nici facturile. În schimb, am apucat să facem recepţia finală. Cât ghinion să avem? De acum înainte, vom plăti nişte lucrări pe care le-am văzut doar trei săptămâni, iar constructorul nu le-a garantat pentru calamităţi. Avem doar garanţia de bună execuţie“, a declarat Manta. Primarul a mai spus că a întocmit un raport de evaluare a pagubelor şi speră să primească sprijin pentru repararea drumurilor ori de la administraţia judeţeană, ori de la Guvern. „Le putem reface în două luni sau într-un an, în funcţie de bani. Deocamdată, am început nivelarea lor cu utilajele pe care le avem. Acum, în loc să continuăm cu pietruirea altor drumuri, va trebui să ne întoarcem la drumurile pe care abia le pietruisem”, a mai spus Manta.