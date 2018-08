LUCRĂRI PE AUTOSTRADA A2 BUCUREŞTI - CONSTANŢA

09:46:07 / 23 August 2018

Totu-i nou si vechi sunt toate

Nu este nimic nou in articolul d-voastre. Variantele propuse deedilul Constantei sunt mai vechi, cu o varianta mulr redusa. Cei de la Circulatie au propus aceste variante cu multi ani in urma, dar edilii locali doar s-au jucat cu propunerile in perioadele premergatoare campaniei electorale. Mai tineti minte variantele Soseaua de Coasta din Constanta si cea de la Ovidiu La Mamaia Nord, pe malul canalului ? Cele doua proiecte, plus cele doua variante de lucru sunt irealizabile in urmatorii 3-4 ani, sub aceasta administratie , deoarece nu a asigurat finantare, desi propunerile nu sunt noi si sunt cuprinse in Planul de Mobilitate. Pentru aceste propuneri au fost date asigurari de finantare deorece proiectele au fost aduse in atentia publica in timpul blocajelor estivale de circulatie si in campaniile e pre-electorale, cu multi ani inainte, de Nicusor Constantinescu si Radu Mazare. Aceasta idee, lansata periodic, fara sustinere financiara, ma duce la gandul ca finalitatea imediata va fi aceeasi, iar semnatarul articolulului va mai scrie multe articole laudative pe aceasta tema.