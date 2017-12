Lucrările de reabilitare a falezelor şi plajelor, din primăvara anului viitor

Pentru reabilitarea falezelor, Direcţia Apelor Dobrogea Litoral are prevăzute patru proiecte de investiţii, a căror valoare se ridică la 49 de milioane de euro. Directorul interimar al instituţiei, Gheorghe Babu, a declarat ieri că Ministerul Mediului a avizat studiile de fezabilitate pentru consolidarea falezelor şi plajelor din Constanţa, Eforie, Tuzla şi Costineşti, lucrări care sînt estimate să înceapă pînă la sfîrşitul acestui an. Termenele de finalizare diferă de la o zonă la alta, fiind cuprinse între un an şi jumătate – Constanţa - şi trei ani şi jumătate - Tuzla. În ceea ce priveşte reabilitarea falezei din Costineşti, Babu a precizat că este vorba de continuarea lucrărilor începute în anul 2005, în urma inundaţiilor. Conducerea DADL spune că în prezent se lucrează la documentaţia de licitaţie, urmînd ca, pînă săptămîna viitoare, anunţul să fie dat spre publicare. În ceea ce priveşte refacerea plajelor, vor fi demarate lucrări pe opt sectoare, în baza unui master plan realizat de experţi japonezi: patru sectoare de plajă din Mamaia şi Constanţa şi patru sectoare din Eforie. Lucrările prevăd realizarea unor “capcane“ de nisip, amenajarea unor diguri perpendiculare şi înnisipare artificială. Lucrările vor începe în primăvară pe sectoarele critice. Acestea sînt situate în zona Mamaia Sud, pe plaja de la nord de Portul Belona, din Eforie, şi cea din dreptul sanatoriului de la Eforie Sud. Proiectul prevede în special lăţirea plajelor cu pînă la 60 de metri, iar după finalizare, acestea vor trebui periodic monitorizate şi se vor face înnisipări. Reabilitarea plajelor necesită o investiţie de 269 de milioane de euro. Pentru proiectele prevăzute pentru consolidarea falezelor, sumele necesare sînt alocate de Guvern, iar pentru refacerea plajelor, investiţia este asigurată din bugetul de stat, dar şi din fonduri structurale atrase de Ministerul Mediului prin axa prioritară cinci.