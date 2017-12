Lucrările de reabilitare a şcolii, în grafic

Una dintre priorităţile autorităţilor locale din judeţul Constanţa o reprezintă refacerea infrastructurii unităţilor de învăţământ. Multe dintre şcoli au o vechime de zeci de ani şi, deşi au mai fost reabilitate pe ici pe colo, lipsa fondurilor la bugetul local a ţinut în loc efectuarea unor investiţii de amploare. În aceeaşi situaţie era şi Şcoala cu clasele I-VIII din Lipniţa. Primarul comunei, Florin Onescu, spune că a făcut tot posibilul să primească fonduri de la Ministerul Educaţiei pentru reabilitarea integrală a unităţii de învăţământ iar solicitarea sa a avut sorţi de izbândă. „Lucrările de reabilitare a şcolii nu mai puteau suferi amânare. Şcoala are nici mai mult, nici mai puţin decât 80 de ani vechime. În tot acest timp nu s-a efectuat nicio reabilitare integrală. Niciodată nu s-a consolidat structura clădirii, deşi era mare nevoie. Am cerut sprijin de la minister şi am primit 50.000 de lei pentru reabilitarea şi modernizarea şcolii”, a declarat primarul din Lipniţa. În prezent, lucrările de refacere a structurii clădirii se derulează conform graficului. Edilul mai spune că 50% dintre investiţiile necesare au fost efectuate deja, urmând ca imediat ce vremea se încălzeşte lucrările să fie reluate. În Lipniţa învaţă în jur de 150 de copiii, iar toţi au fost transferaţi la Căminul Cultural din localitate în perioada în care se derulează lucrările de reabilitare.