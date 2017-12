Lucrările în zona Ground Zero din New York sînt blocate

Metropola americană aduce, astăzi, un omagiu victimelor atentatelor de la 11 septembrie 2001 prin acelaşi ritual de comemorare care se derulează în fiecare an în zona Ground Zero, unde construcţiile sînt în continuare paralizate. Vor fi ţinute, din nou, momente de reculegere, iar numele celor 2.752 de victime vor fi citite de rude, pe locul unde se aflau cele două blocuri de 107 etaje. Cînd se va însera, vor fi aprinse 88 de torţe în memoria participanţilor la operaţiunile de salvare.

Problema reconstrucţiei Ground Zero a stîrnit polemici ample la New York, criza din ultimul an încetinind şi mai mult ritmul lucrărilor. New-yorkezii sînt din ce în ce mai exasperaţi de eşecul autorităţilor de reconstruire a complexului Ground Zero, este de părere Barry LePater, avocat specializat în construcţii imobiliare. În mod constant, autorităţile promit reconstruirea Ground Zero conform unui proiect care include cinci blocuri zgîrie-nori, un monument memorial şi un terminal feroviar. În pofida promisiunilor, două-treimi dintre locuitori nu cred că lucrările se vor încheia în următorii doi ani. New-yorkezii sînt sceptici în legătură cu promisiunile Autorităţii Portuare, proprietara terenului, care este în conflict cu Larry Silverstein, proprietarul unei firme imobiliare care închiriase World Trade Center cu şase săptămîni înaintea atentatelor şi care a încasat patru miliarde de dolari din asigurări. Potrivit unui sondaj, 25% dintre persoanele interogate sînt indignate de ritmul lent al lucrărilor şi spun că le este ruşine să se numească new-yorkezi.

La rîndul lor, membrii Congresului american au adus, miercuri, un omagiu pasagerilor zborului 93 al companiei United Airlines, care au salvat nenumărate vieţi şi poate au salvat Capitoliul de la distrugere, în timpul atentatelor de la 11 septembrie 2001. O placă de bronz a fost dezvelită miercuri de membrii Congresului, în prezenţa familiilor victimelor. O ceremonie solemnă a avut loc, ulterior, în memoria tuturor victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. Avionul Boeing 757 aparţinînd companiei United Airlines, la bordul căruia se aflau 44 de persoane, între care şi patru terorişti, s-a prăbuşit pe un cîmp din Pennsylvania, după aproximativ o oră şi un sfert după ce World Trade Center din New York a fost lovit de primul avion. Pasagerii, care au fost informaţi telefonic în legătură cu atentatele de la New York, au încercat să preia controlul asupra avionului. Obiectivul precis al deturnării zborului 93 continuă să rămînă necunoscut pînă în prezent, la fel ca şi circumstanţele în care s-a produs catastrofa.

Politica SUA împotriva terorismului

Politica de combatere a terorismului a SUA pune accent, pentru prima dată de la 11 septembrie 2001, mai mult pe respectarea valorilor decît pe folosirea forţei. Simbolurile controversate ale fostei administraţii Bush, folosirea metodelor dure de interogare, penitenciarul de la Guantanamo şi închisorile secrete ale CIA, sînt pe cale să fie interzise după sosirea la putere a administraţiei Obama. Conceptul de război împotriva terorismului este contestat de la începutul lunii august de John Brennan, principalul consilier antiterorism al noului lider de la Casa Albă. ”Preşedintele Obama face un calcul bun: atunci cînd o democraţie încalcă principiile fundamentale de imparţialitate în lupta împotriva terorismului, acest lucru este în favoarea teroriştilor, alimentînd propaganda acestora”, subliniază David Cole, profesor de Drept la Universitatea Georgetown. Deschiderea faţă de ţările musulmane şi refacerea imaginii SUA în lume fac parte, printre altele, din strategia noului preşedinte american. Fostul vicepreşedinte Dick Cheney a criticat însă dur noua abordare, acuzînd administraţia Obama că pune în pericol securitatea SUA.