Lucrările la Căminul Cultural, finalizate

CONSTRUCŢIE TEMEINICĂ De acum încolo, locuitorii din comuna Dumbrăveni vor putea să-şi organizeze evenimente de genul nunţi, botezuri sau înmormântări în noul Cămin Cultural recent finalizat din localitate. Primarul Gheorghe Cenuşă e mulţumit de realizarea sa, cu atât mai mult cu cât era unul din obiectivele pe care îşi propusese să le realizeze încă de când a venit în fruntea Primăriei. El spune că noua construcţie va deservi, în primul rând, populaţia, pentru că nu exista o locaţie unde să se organizeze cele mai importante evenimente din viaţa unei persoane, dar şi alt gen de activităţi artistice, spectacole sau adunări cu cetăţenii, pe care le va organiza Primăria. „Lucrările la Căminul Cultural s-au făcut ca la carte. Am respectat întocmai fiecare parte a contractului şi ne-am încadrat în trei luni, aşa cum am estimat. Clădirea a fost construită pe profil metalic şi este proiectată să reziste la un cutremur de 9 grade, dar nici atunci nu cade. Căminul pe care l-am construit nu este ca o clădire clasică, pentru că datorită izolaţiei termice, în interior se păstrează o temperatură mai mare, până la cinci grade Celsius faţă de alte cămine culturale. Eu am văzut şi alte proiecte de cămine culturale şi am şi construit, de aceea ştiu că există diferenţe între proiectul ales de mine şi altele”, a mai susţinut primarul.

SUPRAFAŢĂ DE 300 DE METRI PĂTRAŢI „Partea cea mai grea a construcţiei a fost fundaţia. N-aş fi crezut că vor dura aşa mult lucrările şi că va fi nevoie de atâtea acte, însă construcţia este temeinică. Să nu întâmpinăm probleme mai târziu, pentru fundaţie, am optat să se coboare în pământ cu lucrări până la 2,5 metri adâncime”, a mai spus Cenuşă. Suprafaţa totală a clădirii este 300 de metri pătraţi, din care 200 sunt pentru sala de evenimente, 50 de metri pătraţi pentru partea cu scena şi alţi 50 pentru dependinţe şi grupuri sanitare. În plus faţă de cerinţele proiectului, Primăria şi-a propus să amenajeze zona din împrejurul căminului cu gazon şi arbuşti ornamentali. Costurile Căminului Cultural de la Dumbrăveni au ajuns la 400.000 de lei, iar construcţia s-a realizat cu bani de la bugetul local şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa.