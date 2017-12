Lucrările la Canalul Dunăre - Bucureşti, reluate?

Proiectul Canalul Dunăre - Bucureşti ar putea prinde, din nou, viaţă. Construcţia acestuia a început în 1984, dar, de la Revoluţie, Canalul a fost lăsat de izbelişte timp de 23 de ani. Conducerea Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile (CN ACN) SA Constanţa a declarat că, în prezent, se caută soluţii de finanţare pentru reluarea lucrărilor, proiectul fiind blocat în faza studiului de fezabilitate. „Premierul Victor Ponta ne-a spus că aşteaptă răspuns de la Bruxelles legat de finanţarea acestei lucrări. În caz contrar, vom căuta alte surse de finanţare”, a declarat directorul companiei, Daniel Georgescu. El a cerut şi sprijinul ambasadelor de la Bucureşti şi deja a primit răspuns favorabil de la şapte, care vor să aducă investitori în România. „Este păcat ca lucrările făcute până acum să fie lăsate de izbelişte, în condiţiile în care acestea s-au făcut cu mari sacrificii. Hoţii şi-au făcut deja de cap şi au sfărâmat inclusiv digurile de beton, pentru a lua fierul”, a spus Georgescu. Potrivit directorului CN ACN, pentru a fi terminat acest proiect ar fi nevoie de bugetul Capitalei pe un an de zile, adică în jur de 1,8 miliarde de euro. Canalul are o lungime de 73 km, pleacă de la Olteniţa, străbate judeţul Giurgiu şi se opreşte în Capitală. Are trei porturi: unul la Olteniţa şi două în Bucureşti. Dacă vor fi duse pe apă şi nu rutier, cum se întâmplă acum, costurile de transport al mărfurilor vor fi şi de zece ori mai mici. Directorul CN ACN consideră că, dacă ar exista fonduri, lucrările ar fi gata în cel mult patru ani.