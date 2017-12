Lucrările la locuinţele ieftine pentru tineri, în grafic

Proiectul „Locuinţe ieftine pentru tineri“, lansat în premieră naţională la Constanţa, de către primarul Radu Mazăre, se află într-o situaţie avansată din punctul de vedere al realizării primelor 1.044 de apartamente. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a vizitat, ieri, şantierul unde se ridică prima tranşă de locuinţe ieftine pentru tineri şi s-a declarat mulţumit de stadiul lucrărilor. El a precizat că cele mai multe dintre firmele de construcţii se află în grafic, unele, uşor sub grafic, dar este convins că acestea vor recupera decalajul astfel ca locuinţele să fie gata la termenul stabilit. „În proporţie de 80% sîntem în grafic pe şantierul de locuinţe ieftine pentru tineri. Există unele firme care sînt în avans faţă de grafic, iar unele care sînt în devans. După cum se ştie, am înlocuit una dintre firme, după ce aceasta a renunţat, cele două blocuri fiind preluate de o companie din Israel. Din datele pe care le avem acum, s-ar putea ca încă o societate să fie înlocuită. Într-un astfel de caz, am găsit o companie din Israel care este pregătită cu finanţarea. Celelalte şase companii sînt în termen, ba chiar în avans, cum este SC Argos SA, în avans cu o lună şi jumătate la două din blocuri“, a declarat Mazăre. Criza financiară i-a afectat pe constructorii care nu au mai putut onora contractele însă, după cum a declarat Mazăre, există constructori pregătiţi să preia acest proiect. Cei care au rămas pe baricade au şi ei probleme financiare, însă au reuşit să obţină finanţările necesare pentru a continua lucrările. Majoritatea tinerilor care au semnat precontractele pentru apartamente sau garsoniere au ales varianta cu avans 0%, în timp ce constructorii aveau nevoie de un avans minim pentru a nu se îndatora prea mult la bănci. „Unii tineri au semnat cu un avans de 10, 15 sau 25% şi li s-a redus preţul. Eu le recomand şi celor care au semnat cu avans zero să vină la şantier şi să vadă cum arată viitoarele apartamente, să mai poarte o discuţie cu constructorii, care, din cîte am înţeles, le vor oferi nişte facilităţi celor care dau un avans pentru apartament sau garsonieră. Cei care, la finalizarea construcţiei, nu vor avea banii să achite, fie cu banii jos, fie prin bancă, cu credit ipotecar, vor fi excluşi din acest program şi vor urca ceilalţi, în ordinea listei“, a afirmat Mazăre. În ceea ce priveşte partea de infrastructură, Electrica şi RAJA sînt în grafic cu lucrările. Există totuşi o problemă, dar există şi soluţii, potrivit spuselor lui Mazăre: „Alimentarea cu căldură trebuia realizată prin nişte puncte termice. Pînă la acele puncte termice, CET-ul trebuia să se implice şi să facă investiţia. Deocamdată, pînă în prezent, CET nu s-a angajat în acest proiect, deşi toţi ceilalţi deţinători de utilităţi au fost alături de noi. Voi discuta acestă problemă cu ministrul Videanu, ca să-i explic programul, şi, dacă nu va dori să ne ajute, vom găsi o altă soluţie, şi anume centrale termice pe gaz“.

Încă 4.000 de dosare depuse

Constructorii i-au prezentat primarului stadiul lucrărilor şi i-au arătat cum vor arăta viitoarele apartamente. Pentru cei care au fost sceptici în privinţa acestui program, trebuie spus că blocurile se află într-un stadiu avansat al construcţiei. Atît garsonierele, cît şi apartamentele sînt foarte spaţioase. O garsonieră va avea 32 de metri pătraţi, în timp ce un apartament cu 2 camere va avea 62 de metri pătraţi. Dormitoarele oferă spaţii generoase, fiind prevăzute şi cu un balcon destul de mare. Mazăre a fost surprins să vadă cît de spaţioase vor fi noile locuinţe şi a afirmat că i-ar fi plăcut să se poată înscrie şi el în acest program atunci cînd avea 20 de ani. Că programul a fost şi este un succes o confirmă chiar faptul că, de la începutul anului şi pînă pe 30 aprilie, au mai fost depuse încă 4.000 de dosare. Mazăre a declarat că pentru cele 4.000 de dosare noi se va face, în maximum trei săptămîni, o nouă tragere la sorţi. „Momentul adevărului pentru primii tineri care au semnat antecontractele va veni, probabil, la sfîrşitul acestui an sau anul viitor, prin februarie, cînd vor trebui să vină şi să semneze contractele de vînzare-cumpărare şi să achite sumele necesare. Eu cred că la o garsonieră, dacă se dă un avans de 6.000 de euro, un tînăr poate obţine un credit de la bancă de încă 10.000 de euro, pentru care plăteşte puţin peste 100 de euro. Este mai ieftin ca o chirie“, a mai spus Mazăre. Programul va continua cu noi blocuri de locuinţe ieftine, însă numărul lor va fi stabilit după ce se va vedea numărul de contracte semnate pentru primele 1.044. „Probabil tot în două sau trei săptămîni vom reuşi să trecem şi cele opt hectare de la Poliţia de Frontieră, la municipalitate, pentru a putea începe etapa a doua a locuinţelor ieftine. Cred că etapa a doua o vom începe cu 1.500 de locuinţe“, a mai declarat Mazăre.