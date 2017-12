Lucrările la pasarela pietonală, în grafic

PROIECT REFĂCUT Primăria Saraiu a demarat lucrările de construire a pasarelei pietonale peste pârâul Topolog, al cărei scop este să uşureze accesul locuitorilor comunei pe ambele părţi ale apei curgătoare. Primarul comunei, Vasile Băjan, spune că lucrările sunt la stadiul de săpături pentru montarea viitoarei pasarele. „Din cauza vremii, lucrările la pasarela peste Topolog înaintează mai greu, însă eu cred că ne putem încadra în perioada în care ne-am propus să o realizăm, aprox. o lună. Mai avem de obţinut şi un aviz de la Agenţia de Mediu. Eu nu înţeleg de ce durează aşa mult de obţinut acest aviz pentru că nu fac rampă de lansare pentru rachete şi nici nu trece vreo potârniche prin zonă să existe riscul să se arunce peste pod şi să avem probleme de genul acesta. În funcţie de cum evoluează vremea vom finaliza şi lucrările la pasarelă”, a declarat Băjan.

INVESTIŢIE CU BANI DE LA BUGETUL LOCAL Proiectul pasarelei din Saraiu a fost iniţiat în urmă cu câţiva ani. Datează din 2005, însă din cauza inundaţiilor în comună, survenite un an mai târziu, a fost lăsat deoparte de administraţia locală. Un alt motiv pentru care proiectul a fost amânat a fost că, la acea vreme, cei de la Apele Române au decis să lărgească albia pârâului de la 22,6 metri până la 31 de metri, pentru a preîntâmpina şi alte inundaţii. Proiectul era într-un stadiu foarte avansat şi ar fi trebuit să înceapă efectiv construcţia pasarelei care urma să uşureze accesul locuitorilor comunei la magazinele alimentare situate de partea cealaltă a pârâului Topolog. „În 2005 am fost nevoit să opresc lucrările la pasarela pietonală, deşi constructorul avea deja cumpărate toate materialele. N-am avut ce să fac, pentru că deja proiectul nu mai corespundea cu realitatea din teren. Anul trecut am refăcut proiectul, cu avizul celor de la Apele Române. Amenajarea pasarelei n-ar trebui să dureze prea mult, pentru că partea pietonală este deja făcută, nu mai rămâne decât să fie montată cu ajutorul unei macarale”, a declarat primarul din Saraiu. Valoarea proiectului ajunge la 1,3 milioane de lei şi primarul mai spune că va fi suportată doar din bani de la bugetul local, pentru că s-a săturat să întocmească proiecte pe fonduri europene sau guvernamentale şi să nu fie aprobate.