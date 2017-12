Lucrările la podul rutier peste Canal, în linie dreaptă

Realizarea podului rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră a intrat într-o nouă etapă de execuţie, respectiv cea de montaj al tablierului metalic. Duminică, 28 iulie 2013, pe malul dinspre Agigea al Canalului Dunăre - Marea Neagră a început montajul primului tronson de tablier metalic, spun reprezentanţii Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime, beneficiarii acestui proiect. Acesta are o lungime de 58 de metri şi o greutate totală de aproape 600 de tone, fiind transportat pe apă, la locul de montaj, cu macaraua plutitoare „Neptun“, care are o capacitate de ridicare de 1.800 tone. Cu aceeaşi macara s-a realizat şi montajul tablierului pe grinda pilonului de pe mal, la o înălţime de 17 metri deasupra Mării Negre. Tehnologia de montaj dinspre apă este o premieră în România, fiind elaborată de societăţile Apolodor Comimpex SRL Bucureşti şi TGT Constanţa, în colaborare cu consultantul de specialitate SC Luca Way Bucureşti. Săptămâna viitoare, aceeaşi tehnologie se va repeta pentru montajul tablierului similar pe malul de nord al Canalului Dunăre - Marea Neagră, în zona Porţii 9 a Portului Constanţa. Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre - Marea Neagră, proiectat de SC Search Corporation Ltd Bucureşti, are o structură de tip hobanat şi va fi cel mai mare pod de acest gen din România. Podul rutier va avea o lungime totală de 360 metri şi o deschidere centrală de 200 metri, iar lăţimea podului va fi de 17,4 metri, permiţând circulaţia pe patru benzi. Înălţimea liberă sub tablierul podului în axul Canalului Dunăre - Marea Neagră va fi de 18,4 metri. Pilonii de pe maluri, care vor susţine tablierul podului prin fascicule de hobane, vor avea o înălţime de 66 metri deasupra nivelului mării. Realizarea acestui pod va determina conexiunea directă dinspre Autostrada A2 - A4, spre zona de sud a Portului Constanţa, precum şi o variantă de acces spre Eforie Nord, evitându-se traversarea localităţii Agigea şi, implicit, a podului actual peste Canalul Dunăre - Marea Neagră. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Sectorial în Transporturi (POS-T 2007 - 2013), din fonduri structurale ale Uniunii Europene şi de la bugetul statului.