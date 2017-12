Lucrările la reţeaua de canalizare, aproape de final

ÎNCET, DAR SIGUR Cu paşi mici, dar siguri, proiectul administraţiei locale din comuna Cumpăna de extindere a reţelei de canalizare se apropie de final. Început în octombrie 2010, proiectul “Extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea conductei de refulare până la staţia de epurare Constanţa - Sud şi rezolvarea problemelor legate de apele uzate” are ca termen de finalizare luna aprilie a acestui an, însă constructorul vehiculează o optimistă dată de 31 martie pentru finalul proiectului. Afirmaţia a fost făcută în timpul unei conferinţe de presă organizată ieri, de primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju. Proiectul este finanţat de Guvernul Norvegiei prin Mecanismul Financiar SEE (Spaţiul Economic European), cu o valoare contractată de 3.559.590 euro, din care 37,07% reprezintă contribuţia Consiliului Local Cumpăna. Este vorba de o sumă enormă pentru posibilităţile financiare pe care le are comuna Cumpăna, spune primarul, care a explicat că fără sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa nu ar fi putut suporta cheltuielile de cofinanţare pentru acest proiect. „Comuna noastră nu ar fi putut aduna banii nici după ce, timp de trei ani, nu ar fi făcut decât o investiţie minimă în comună. Prin urmare, am împrumutat banii de la CJC, urmând ca, după finalizarea proiectului, să-i returnăm“, a declarat Gâju.

CERERI DE RACORDARE, ÎN SCURT TIMP Trecând peste problemele financiare pe care le întâmpină administraţia locală, locuitorii nu pot fi decât bucuroşi că, în sfârşit, vor avea reţea de canalizare. Concret, până acum au fost finalizate lucrările de construcţie a 23 km de reţea de canalizare, a două staţii de ape uzate şi a două staţii de pompare ape pluviale. De beneficiile obţinute prin acest proiect se vor folosi 9.762 locuitori care locuiesc pe cele 47 străzi pe care s-a instalat reţeaua de canalizare. De asemenea, au fost create 10 locuri de muncă. Conform afirmaţiilor primarului, singurele lucrări pe care le mai are de realizat firma constructoare vizează racordarea sistemului la reţeaua electrică. Caz în care s-au înregistrat mici probleme, conform spuselor primarului. „Mai aveam nevoie de 600 de mii de lei pentru efectuarea racordurilor, pe care i-am obţinut cu sprijinul ambasadorului Norvegiei în România“, a mai spus Gâju. Primarul spune că, după ce lucrările vor fi finalizate şi recepţionate, locuitorii vor putea începe să depună cereri de racordare a gospodăriilor la reţea. De asemenea, în perioada următoare, 21 dintre aceste străzi vor intra în proiectul de asfaltare, pe care administraţia locală îl are pregătit pentru a fi demarat. „Nu am terminat însă lucrările de extindere a reţelei de canalizare. Mai avem un proiect prin care vor fi amplasate conducte pe încă 10 km şi un alt proiect ce vizează extinderea pe alţi 19 km va fi demarat în curând“, a mai spus Gâju.