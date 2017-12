Lucrările la sala de sport, finalizate

Primăria comunei Poarta Albă este foarte aproape să finalizeze cele două proiecte care ar fi trebuit să fie gata încă de la începutul anului 2011. Este vorba despre sala de sport şi despre baza sportivă, două proiecte începute din 2010, lucrările fiind oprite o bună perioadă, din lipsa fondurilor. „Constructorii au avut probleme financiare şi nu au putut să continue lucrările. De la nivelul bugetului local nu am putut să-i susţinem din punct de vedere financiar. Am încercat în câteva rânduri să vorbesc la ministerul de resort pentru decontarea unor cheltuieli, însă fără succes. În cele din urmă s-a reuşit finalizarea lucrărilor la sala de sport, urmând ca în perioada următoare să terminăm şi baza sportivă, acolo unde este ceva mai mult de lucru. La baza sportivă nu se realizaseră decât vestiarele şi clădirea administrativă. Am speranţa că, anul acesta, şi baza sportivă va fi gata, pentru ca locuitorii să se poată bucura de ea”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. El a precizat că, pe lângă cele două proiecte, pentru acest an speră să poată demara lucrările şi la alte trei. „Cel mai mult îmi doresc să încep lucrările la extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare şi alimentare cu apă. Proiectul este depus de foarte mult timp. Acum nu mai aşteptăm decât avizul de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe care trebuia să îl avem încă din luna ianuarie. De altfel, toate proiectele depuse şi aprobate stau după acest aviz, din punctul meu de vedere aberant, care nu face decât să blocheze investiţiile. Dacă am fi avut acel aviz, acum puteam vorbi de finalizarea licitaţiilor”, a spus Delicoti.