Lucrul în IT, suprasolicitant

Instituţiile de învăţământ superior din România produc aproape 2.500 de specialişti IT&C pe an. Preluaţi încă din facultate de firmele de profil, mulţi renunţă la meserie după ce muncesc 3 - 4 ani din cauza regimului de lucru solicitant, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Tudor Prisecaru. „Doar la nivelul Politehnicii sunt 480 - 500 de absolvenţi pe an în domeniul IT&C, care sunt absorbiţi de companii încă din facultate. Întrebarea este de ce, după 3 - 4 ani de lucru într-o companie de profil, aceştia părăsesc locurile de muncă şi se îndreaptă spre altceva”, a declarat Prisecaru. El a răspuns astfel unei întrebări referitoare la absenţa specialiştilor în domeniul IT&C pe care firmele de profil o invocă şi care ar îngreuna procesul de inovaţie. „Ştiu un caz al unei persoane care a lucrat patru ani într-o companie, cu peste 2.000 de euro pe lună, dar a renunţat şi s-a apucat de regie. Am avut o discuţie cu această persoană şi mi-a spus că a renunţat din cauza regimului de lucru”, a mai spus demnitarul. (A.J.)