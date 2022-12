Messi este un adevarat star si o legenda vie a sportului rege, fotbalul. Prin urmare, popularitatea sa este pe masura talentului jucatorului de origine argentiniana. Vorbim, asadar, despre un jucator foarte popular, despre care se scrie adesea si care este prezent deseori unul dintre subiectele publicatiilor de stiri sportive.

Pe cat sunt insa de multe informatiile despre acest jucator minunat, pe atat de multe lucruri mai putin stiute despre Messi exista. Vrem sa rezolvam aceasta problema! De aceea, in randurile urmatoare vom prezenta mai multe lucruri nu foarte cunoscute despre Messi.

Daca si tu vrei sa descoperi mai multe lucruri interesante despre aceasta legenda a fotbalului, atunci ai ajuns la locul potrivit. Iata ce ar trebui sa stii:

Messi in nationala Spaniei

Messi a demonstrat de-a lungul timpului ca este cel mai bun jucator de fotbal din lume. Pana nu demult, acesta avea insa un handicap: lipsa succeselor cu echipa nationala. In tricoul echipei nationale nu a prea reusit sa adune prea multe trofee importante, insa situatia ar fi putut fi alta.

Messi ar fi putut sa joace pentru nationala Spaniei, iar daca s-ar fi intamplat asa, ar fi adunat oare mai multe trofee? Nu putem sti asta, insa stim sigur ca Messi are dubla nationalitate si la un moment dat putea chiar sa joace pentru echipa nationala U20 a Spaniei. Se intampla asta in 2004, insa Messi a refuzat.

Putem concluziona deci ca este un foarte bun patriot.

Eliminare in doar cateva secunde

De-a lungul timpului, Messi nu a vazut de prea multe ori cartonasul rosu. Doar 3 cartonase rosii a primit Messi pana in momentul scrierii acestui articol.

Primul cartonas rosu este insa memorabil si cu siguranta jucatorul argentinian de fotbal nu se mandreste cu el. L-a primit in august, 2005, atunci cand debuta pentru echipa nationala a Argentinei. Intrat in teren din postura de rezerva, Lionel Messi urma sa fie eliminat dupa mai putin de 50 de secunde. Acesta si-a lovit un adversar din echipa Ungariei.

Are origini italiene

Spuneam mai sus despre Messi ca este un adevarat patriot. Cu siguranta acesta se mandreste sa reprezinte Argentina, insa Messi se poate lauda totusi cu origini italiene.

Stramosii sai paterni au trait in estul Italiei, insa au emigrat in Argentina in anul 1883. Totusi, oare cum ar fi aratat o echipa nationala a Italiei cu Messi in prima echipa? Sigur ar fi fost foarte interesant!

Este ruda cu Bojan Krkic

Ai auzit de Bojan Krkic pana acum? Crescut la cluburile de juniori ale Barcelonei, jucatorul spaniol de origine sarba era vazut ca o mare speranta a fotbalului la un moment dat. A jucat 104 meciuri pentru Barcelona, intre anii 2007 si 2011, si a marcat 26 de goluri. Apoi a bifat transferuri la alte echipe importante din Europa.

Un lucru interesant si mai putin stiut despre Messi este faptul ca acesta este ruda cu Bojan Krkic. Acesti doi fotbalisti sunt veri importanti, stramosii lor fiind frati.

Este poreclit puricele

Majoritatea jucatorilor de fotbal au o porecla mai mult sau mai putin cunoscuta. Nici macar Lionel Messi nu a scapat de porecle! I se spune „Puricele”, ceea ce este o porecla destul de inspirata credem noi. A primit aceasta porecla deoarece este foarte rapid si mai ales agil, la fel precum un purice.

Pe locul 2 la avere

Intre Lionel Messi si Cristiano Ronaldo este o concurenta acerba pentru orice. Pana in prezent, competitia dintre cei doi este destul de echilibrata, insa exista cel putin un capitol la care Messi a cazut pe locul 2: banii.

Chiar daca are o avere ce depaseste 180 de milioane de dolari, avere care i-a cauzat si diferite probleme de legalitate in Spania, acesta se situeaza pe locul 2 in topul celor mai bogati fotbalisti din lume. Cristiano Ronaldo ocupa prima pozitie, desigur.

Acestea sunt cele mai interesante lucruri nu foarte cunoscute despre Messi pe care am decis sa le prezentam in articolul nostru. Speram ca si tu le-ai gasit ca fiind cel putin la fel de interesante precum le-am privit noi.

Exista multe alte lucruri interesante despre Messi, iar multe dintre ele probabil ca nu vor fi cunoscute niciodata. Totusi, sa oprim cautarea de informatii despre Messi si sa ne bucuram de fotbalul sau, cat mai avem ocazia!