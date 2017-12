Lucrurile simple, pe care alți copii le fac, pentru el par imposibile...

30.000 de copii din toată țara sunt condamnați la izolare, într-o lume a tăcerii. Sunt cei care au fost diagnosticați cu autism, iar dintre ei, 340 sunt din județul Constanța. Toate lucrurile simple, pe care le fac alți copii, pentru cei care suferă de autism par imposibile. Este și cazul lui Răzvan, un băiețel de 6 ani, din localitatea constănțeană Săcele. Copilul nu poate conștientiza pericolul din preajma lui, recunosc părinții. ”Chiar dacă are 6 ani, eu nu am curaj să îl las pe Răzvan să vină singur de la grădiniță. Dacă vine o mașină el se uită, recunoaște zgomotul, dar nu știe să se ferească. Trebuie permanent supravegheat”, spune mama lui Răzvan, Florentina. Părinții și-au dat seama că este ceva în neregulă cu băiatul atunci când el avea 3 ani. ”La grădiniță am văzut că e diferit de ceilalți copii - nu știa să formuleze o propoziție, se separa de ceilalți. La sfatul educatoarei, am consultat un neuropsihiatru, iar Răzvan a fost diagnosticat cu autism”, potrivit Florentinei. Norocul a fost că băiețelul nu suferă de o formă gravă de autism, astfel că poate merge la școală alături de alți copii de vârsta lui. ”Facem terapie doar în Centrul de zi pentru copii cu autism din Constanța. Făcând terapie în Centru se recuperează bine, l-am înscris într-o școală normală”, a recunoscut Florentina. La Constanța, 42 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 9 ani au norocul să beneficieze de terapie gratuită în cadrul Centrului de zi pentru copii cu autism, potrivit șefului Centrului, Stănuța Dae. Aici, copiii învață să își însușească anumite comportamente, gesturi și activități și le sunt înlăturate cele specifice bolii. Dacă înainte micuţul era speriat și nu comunica, acum părinţii lui au speranţe mari că ar putea duce o viață normală. Însă pentru acest lucru este nevoie ca Răzvan să urmeze ani îndelungați de terapie, mai ales că un copil cu autism este complet închis într-o lume a lui și doar specialiștii reușesc să comunice cu el, după luni întregi de muncă. ”Pentru că locuim la țară, mergem 80 de kilometri zilnic pentru două ore de terapie. Suntem conștienți că băiețelul nostru va avea nevoie de ajutor mult timp de acum înainte. El nu e recuperat în totalitate și va fi tot timpul diferit, dar ne rugăm lui Dumnezeu”, a mărturisit mama lui. Cu toate acestea, micuțul are un avantaj față de alți copii care suferă de autism.

”FAPTUL CĂ SE JOACĂ CU CĂȚELUȘII ÎNSEAMNĂ FOARTE MULT, ÎL AJUTĂ ȘI POATE COMUNICA MULT MAI UȘOR” La țară, el trăiește printre animale, iar asta îl ajută foarte mult, recunoaște mama sa, care nu mai este nevoită să plătească terapii scumpe, la fel ca părinții de la oraș. De când se joacă cu animăluțele din jurul gospodăriei, Răzvan a făcut progrese vizibile. ”Avem foarte multe animale. Într-adevăr, faptul că se joacă cu cățelușii înseamnă foarte mult, îl ajută și poate comunica mult mai ușor”, a explicat Florentina. Și părinții copiilor bolnavi de autism, dar și terapeuții se plâng că nu există o strategie la nivel național, de la diagnosticare până la introducerea copilului într-o colectivitate unde să se poată integra mult mai ușor.

Totodată, mama lui Răzvan a mărturisit că la şcoală copilul este adesea marginalizat de ceilalți elevi. ”Copiii sunt răutăcioși, nu realizează că e un copil diferit de ceilalți... la urma urmei, nimeni nu are 5 degete la fel”, a declarat femeia. Tocmai pentru a aduce în atenția constănțenilor suferințele celor diagnosticați cu această afecțiune, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța, prin Centrul de zi pentru copii cu autism, în parteneriat cu Asociația de Sprijin al Persoanelor cu Autism ”Harap Alb”, a organizat vineri, 8 aprilie, un marș de la monumentul ”Lupoaica cu pui”, pe traseul pasajul pietonal - Piața Ovidiu. ”Adresez rugămintea oamenilor să le acorde o mână de ajutor celor care suferă de autism, pentru că astfel îi integrăm în viața socială”, a spus directorul DGASPC Constanța, Petre Dinică.