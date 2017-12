Lucy Liu, pictoriţă talentată

Actriţa americană Lucy Liu, care a hotărât de curând că a sosit vremea să exploreze şi alte faţete ale universului ei spiritual, îşi expune câteva dintre talourile pe care le-a pictat la galeria de artă Salon Vert din Londra. Punctul central al expoziţiei sale este tabloul intitulat „Seventy Two”, o pictură ce conţine 72 de desene individuale în cerneală, inspirate din cele 72 nume sub care este cunoscut Dumnezeu, un concept derivat din Cartea Exodului. Cele 72 de desene individuale din acest tablou variază de la pictograme din caligrafia chineză la forme occidentale abstracte, însoţite de diverse obiecte precum aripi de fluturi, oase şi bucăţi de sticlă.

Deşi era deja o actriţă cunoscută pe plan internaţional, Lucy Liu a decis în urmă cu şapte ani să părăsească Hollywood-ul şi să se mute din nou la New York, unde şi-a cumpărat un apartament, şi-a amenajat un studio de creaţie şi s-a înscris la New York Studio School. Actriţa americană de origine chineză şi-a expus deja tablourile la New York, Los Angeles şi Munchen. Expoziţia „Seventy Two” poate fi vizitată până pe 22 octombrie, iar un procent de 10% din încasările aduse de fiecare copie vândută va fi donat pentru UNICEF, o organizaţie pentru care Lucy Liu este ambasadoare.