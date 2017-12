Ludovic Orban, citat de procurori

Prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni, pe pagina sa de Facebook, că a fost citat de procurorii DNA pentru a fi audiat, menționând că este curios să afle motivul pentru care a fost chemat.

"Astăzi mă voi abate de la programul obișnuit, nu particip la nicio întâlnire cu alegătorii, nu particip la nicio emisiune, nu mă întâlnesc cu specialiști independenți pentru finalizarea programului pentru bucureșteni, astăzi am aflat că trebuie să fac altceva. La ora 15:00 voi fi prezent la sediul DNA, unde am fost invitat. Aștept curios să aflu care sunt motivele pentru care am fost convocat", a anunțat pe pagina sa de Facebook candidatul Partidului Național Liberal la Primăria Capitalei, Ludovic Orban.

Prim-vicepreședintele PNL nu a precizat în mesajul postat care este calitatea în care a fost citat de procurorii anticorupție.

În luna martie, Ludovic Orban a fost desemnat de Partidul Național Liberal candidatul formațiunii politice la alegerile de la Primăria Capitalei.