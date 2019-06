Ludovic Orban condamnă PNL la un salt mortal

În analiza anterioară am început o disecție asupra uneia dintre cele mai catastrofale inițiative politice impuse PNL-ului de către Ludovic Orban și pe care PNL, dacă ar veni la putere, ar implementa-o în România. Raderea IT-iștilor, pe motiv că beneficiază de înlesniri la impozit și raderea fără discernământ a tuturor pensiilor speciale. Astăzi mă voi referi la o singură categorie socio-profesională, cea a piloților și a personalului navigant.

În esență, deznodământul acestei măsuri, dacă ea ar fi impusă societății românești de către PNL din dispoziția lui Ludovic Orban, proiectat de Klaus Iohannis pentru funcția de premier, ar fi plecarea masivă din țară a celor mai mulți specialiști în IT. O situație încă și mai dramatică este cea a piloților și a personalului navigant. IT-istul are meseria în buzunar. Dacă România nu-i mai asigură condiți corespunzătoare, el pleacă pur și simplu în alte țări, unde e primit cu brațele deschise. Iar România pierde venituri uriașe, de circa 15 miliarde de euro pe an, dar și locul privilegiat pe care l-a cucerit într-un domeniu de vârf. În cazul piloților și personalului navigant, e încă și mai grav. Și voi explica de ce.

În întreaga lume există o criză de personal în cazul acestei categorii socio-profesionale. Motivul este că personalul navigant - și cu atât mai mult pilotul - se formează cu mare dificultate și în condiții deosebit de laborioase. Costurile sunt de asemenea extrem de mari în comparație cu alte categorii. De asemenea, exigențele. Întrucât există foarte multe restricții iar munca este pe cât de stresantă, pe atât de solicitantă, în întreaga lume sunt din ce în ce mai puțini amatori să îmbrățișeze cele două profesii. Tocmai din acest motiv, pretutindeni în lume piloții și personalul navigant beneficiază de o serie de recompense de natură să compenseze restricțiile, exigențele și privațiunile.

În ce constau recompensele? Piloții și personalul navigant au venituri mai mari decât alte categorii, care constau în salarii și diurne. De asemenea, ies mai devreme la pensie. Pretutindeni în lume au posibilitatea, după ieșirea la pensie, în măsura în care mai doresc și mai pot, să-și continue activitatea. Nu numai că acest mecanism funcționează în întreaga lume, dar e bine de știut că el a existat până și în comunism.

În prezent, Taromul dispune de mai puțini piloți și personal navigant decât ar fi nevoie. Ei sunt recompensați mai slab decât piloții și personalul tuturor celorlalte companii care activează în România și indiscutabil mai slab decât media generală a companiilor europene. Cum în întreaga lume există o criză a forței de muncă în acest domeniu, este ușor de înțeles de ce tendința generală a piloților și personalului navigant este să se îndrepte către terțe state. S-a ajuns astfel în situația să existe peste 30 de piloți ai Tarom în prag de pensionare în timp ce peste 30 sunt pensionari și au acceptat, pentru a-și rotunji veniturile, să muncească în continuare. Ori PNL, prin vocea lui Ludovic Orban, anunță intenția acestui partid ca, în situația în care vine la guvernare, una dintre primele măsuri să fie raderea pensiilor speciale și interzicerea după pensionare a continuării activității la stat. Asta înseamnă, din perspectiva Tarom, nici mai mult nici mai puțin decât distrugerea instituției, care și așa este din ce în ce mai vulnerabilizată, și predarea ei cu arme, cu bagaje și cu personal, printr-o privatizare scandaloasă, unei alte companii, străine, desigur în prezent concurente.

Aș putea rând pe rând, referindu-mă la alte categorii socio-profesionale, judecători, procurori, lucrători activi au serviciilor secrete, militari ai forțelor armate, polițiști, jandarmi, pompieri, marinari și chiar parlamentari, să demontez total inepția lansată de Ludovic Orban, demonstrând astfel cum promovând aparent un principiu sănătos, cel al recompensei în funcție de contributivitate, și al echității între diferitele categorii socio-profesionale, poate fi literalmente aruncat în aer ca urmare a precarității unor raționamente politice. Amatorismul în materie de guvernare aduce întotdeauna pierderi uriașe și pe termen lung. Iar pierderile în materie de personal calificat au consecințe dintre cele mai severe.

Acesta este omul care a ajuns să conducă astăzi atât vechiul PNL cât și vechiul PDL? În acest hal a ajuns Partidul Național Liberal? Ludovic Orban, care lansează pe piață asemenea inepții, transformate în intenții de legiferare și de guvernare, este omul ales de cel mai important partid din opoziție și de președintele Klaus Iohannis pentru a conduce Executivul României în eventualitatea înlăturării de la putere a PSD? Poate că PSD, recent decapitat și lovit năprasnic de ultimul tsunami electoral, nu va putea beneficia de o asemenea eroare săvârșită de liderul PNL. Dar, în mod cert, va avea de câștigat USR. Aplauze pentru Ludovic Orban!