Ludovic Orban, noul președinte al PNL

09:26:13 / 20 Iunie 2017

DE CE CONSERVATOR ?

Sub conducerea mea , a declarat dl Orban , PNL va fi un partid de dreapta , liberal - conservator . care se va bate pentru a implementa politici de dreapta . Vrem sa-l credem , insa e nevoie sa ne spuna ce intelege prin partid liberal - conservator . Am consultat Statutul PNL si am constatat , negru pe alb , ca PNL este un partid liberal . Doar liberal . Termenul " conservator " atasat la cel liberal nu este o noutate , el fiind folosit de multa vreme in tot felul de situatii , si are urmatoarele semnificatii : este neo-liberal , taxe mici , privatizare , cota unica de impozitare . respinge politica social-progresista (casatoriile persoanelor de acelasi sex ) , sprijina globalizarea economica , sprijina politica SUA si NATO , respinge partial multiculturalismul , si are atitudine conservatoare fata de biserica . Pana aici nimic deosebit . Indiferent ce semnificatie au aceste prevederi , ele nu vor fi niciodata litera de lege , politicianistii oportunisti din fire , stiind sa se adapteze imprejurarilor . Deducem ca PNL va adopta un nou Statut ( si ar fi cazul , inclusiv Programul ) in care sa modifice actuala denumire PNL in PNLC sau PNL-C ? Speram ca sa aflam cat mai repede punctual de vedere al PNL . Recomandam dlui Orban sa nu-si dedice toate fortele doar pentru realegerea presedintelui Iohannis si sa destine o parte pentru rezolvarea crizei provocate de PSD si revenirea PNL in prim - planul politicii romanesti . Felicitari pentru alegerea sa ca presedinte , Doar rezultate vor demonstra daca alegerea a fost sau nu benefica pentru PNL .