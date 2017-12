Ludovic Orban nu scapă de judecată. Vezi de ce s-a prezentat la instanță!

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, s-a prezentat în faţă judecătorilor de la instanţa supremă. De această dată, se judecă recursul DNA împotriva sentinței de achitare a liderului PNL, în dosarul în care a fost acuzat că şi-a folosit influenţa pentru a obţine foloase necuvenite. El a cerut să fie audiat ca inculpat, judecătorii aprobându-i cererea și stabilind următorul termen pentru 9 octombrie. „Există o hotărâre judecătorească prin care am fost achitat, nu există absolut niciun fel de faptă care să poată să ducă la anularea sentinţei, iar în ceea ce priveşte apelul nu vine cu niciun fel de element nou. Sunt optimist, încrezător şi aştept să mi se facă dreptate. Declaraţia pe care o voi da este exact reflectarea adevărului a ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă, nu am nimic de ascuns, sunt la dispoziţia cercetării judecătoreşti. Instanţa va aprecia dacă se impune audierea lui Tiberiu Urdăreanu”, a declarat Orban, informează news.ro. Amintim că fostul deputat Ludovic Orban a fost achitat în 31 ianuarie. Decizia nu este definitivă şi a fost contestată. Orban a fost trimis în judecată în 17 mai 2016 de către procurorii DNA, care l-au acuzat că şi-a folosit influenţa pentru a obţine foloase necuvenite. Potrivit rechizitoriului, în 1 martie 2016, Orban, atunci prim-vicepreşedinte al PNL, l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, solicitându-i sprijin financiar pentru campania electorală pentru alegerile locale din vara acelui an, când deputatul fusese nominalizat pentru a candida la funcţia de primar al Capitalei.