Ludovic Orban se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei!

22:08:39 / 11 Aprilie 2016

UN ELECTORAT COMPLICE

Si cetatenii au partea lor de vina . Fenomenul coruptiei nu se va diminua fara inasprirea legilor , fara confiscarea averilor in totalitate pentru toti cei care avand functii importante , incalca legea . Poate ca Orban nu ducea banii acasa , dar cu asemenea procedee , castigand alegerile si ajungand primar , trebuia ca pentru suma primata sa ofere ofere ceva in schimb incalcand legea . Nu degeaba se spune ca puterea corupe . Grav este faptul ca noi stim cu ce pramatii avem de-a face in toate partidele si votam mereu si mereu aceeasi oameni . Cei care voteaza asemenea politicianisti nu sunt victime ci complici . Partidele si parlamentul raman focare de infectie . Urmariti cu cata galagie si indarjire se desfasoara discutiile despre probleme minore si cum se goleste sala in momentul in care se discuta cazurile de coruptie . Coruptia in Romania este si rezultatul lipsei de selectie , lipsei de valori . Situatia nu se va schimba in mai bine atata timp cat noi, cetatenii nu ne schimbam . E suficient sa citim comentariile de mai sus ca sa ne dam seama care este nivelul de pregatire politica . Este exact ce au urmarit partidele timp de 26 de ani .