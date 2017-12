Luduşan, juniorul săptămânii la Academia Hagi

Dacă primele două premii pentru “Juniorul Săptămânii“ au fost acordate juniorilor A, cel de-al treilea laureat al programului iniţiat de Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” este juniorul B Andrei Luduşan. În vârstă de 15 ani, Luduşan este component al Academiei Hagi din anul 2010 şi evoluează pe postul de atacant. Şi-a făcut debutul şi pentru echipa de seniori în urmă cu aproximativ zece zile, chiar dacă într-un meci de pregătire, câştigat în faţa formaţiei Callatis Mangalia, scor 2-1, când a şi marcat golul victoriei. În săptămâna 7-13 noiembrie, tânărul jucător a obţinut voturile unui juriu alcătuit din directorii tehnici ai Academiei (Lucian Burchel, Daniel Rădulescu, Constantin Mareş) şi antrenorii grupelor de juniori A, B, C, D şi Cupa Hagi Danone (Cristian Cămui, Daniel Rădulescu, Vasile Mănăilă, Marius Codescu, Nicolae Roşca şi Doru Carali). „Familia şi fotbalul sunt lucrurile pe care le iubesc cel mai mult şi mi-aş dori ca în viitor să devin un jucător de valoare“, spune Luduşan. Acesta are şi un model pe care şi-ar dori să-l urmeze, bosniacul Edin Dzeko fiind favoritul său, poate şi pentru că printre calităţile sale se numără forţa şi viteza. „Sunt ambiţios, am încredere şi consider să sunt talentat“, se caracterizează scurt Luduşan, care ştie unde va fi peste doi ani. „În Liga 1, cu Viitorul“. Ca majoritatea tinerilor de vârsta sa, timpul liber şi-l dedică prietenilor, cu care iese în oraş pentru a savura o pizza. Internaţionalul de juniori Under 15 s-a impus în lupta de la distanţă pe care a dus-o cu alţi cinci colegi din Academie: Marco Muscă (juniori A), Cristian Ene (juniori C), Alexandru Trancă (juniori C), George Acasandrei (juniori D) şi Sebastian Ignat (Cupa Hagi Danone).