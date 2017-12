Lui Boc i se cere să explice de ce a refuzat programul depistării votului multiplu

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, i-a cerut, ieri, premierului Boc, să dea public explicaţii cu privire la refuzul de a implementa un program propus de Serviciul de Transmisiuni Speciale (STS) prin care putea fi depistat şi evitat votul multiplu la prezidenţiale: “În cadrul audierilor de ieri (marţi - n.r.) de la Comisiile de Apărare, general Marcel Opriş, directorul STS, a prezentat elementele tehnice ale unei propuneri făcute Guvernului de serviciul pe care îl conduce, privitoare la platforma tehnică pentru asigurarea în cursul alegerilor prezidenţiale a evitării, sau în orice caz a depistării şi sancţionării votului multiplu. Guvernul, prim-ministrul nu au dat curs acestei propuneri şi doresc să-l întreb şi îi cer orficial prim-ministrului explicaţii în legătură cu refuzul domniei sale”. Liderul PNL a explicat că programul care presupunea utilizarea a circa 9.000 de calculatoare şi 3.000 de telefoane mobile a fost prezentat Executivului şi prim-ministrului, cu mai bine de o lună în urmă, ca pe “o variantă prin care se putea preveni sau descoperi în orice caz, în timp util, tentativa sau faptul votului multiplu”. Întrebat cum comentează decizia Executivului de a reînfiinţa secţiile speciale în gări, autogări şi aeroporturi, liderul PNL a menţionat că “se vede cu ochiul liber că acest Guvern a fost preocupat de turism, singurul succes al turismului în România fiind dezvoltarea turismului electoral”. Întrebat despre afirmaţiile lansate la un post de televiziune privind faptul că ar fi fost abordat de anumite servicii, Antonescu a afirmat că “au existat intenţii” din partea serviciilor, pe care le-a refuzat: “Am spus că nu contez, nu folosesc şi nu doresc, chiar ipotetic în favoarea mea, vreun serviciu special în această campanie electorală. Am spus nu că am fost abordat, ci că au existat intenţii în acest sens, cărora nu le-am dat curs (...) Serviciile au destule probleme pe care trebuie să le rezolve, nicidecum să se amestece, să influenţeze sau să opereze în campania electorală”. La rîndul său, vicepreşedintele Comisiei pentru Apărare, liberalul George Scutaru, a menţionat că “sistemul propus de STS ar fi dus la posibilitatea identificării votului multiplu în timp real, în secţiile dotate cu calculatoare, şi în maximum 20 de secunde în secţiile mai izolate, unde datele s-ar fi dat prin sms”. El a precizat că “era vorba de trimiterea CNP-ului fiecărui votant într-un sistem centralizat şi, în timp real sau maximum 20 de secunde, ar fi putut apărea locul şi ora la care persoana respectivă a mai votat. Nu e vorba de costuri suplimentare, pentru că ştim foarte bine că multe şcoli au calculatoare conectate la internet şi nu era vorba de timp, aşa cum spunea dl Boc, fiindcă răspunsul generalului Opriş a fost foarte clar: “Acum o lună, cînd am prezentat Guvernului acest proiect, am fi avut capacitatea tehnică de a asigura platforma necesară evitării votului multiplu”. Deci Boc minte”.