Lui Boc îi miroase a PMP

Fostul premier Emil Boc a spus că nu ştie, deocamdată, dacă va participa sau nu la mitingul care va fi organizat de PDL sâmbătă, la Cluj-Napoca. „Eu sunt un simplu primar. E abia miercuri, până sâmbătă mai este. Depinde de invitaţiile pe care le primesc. Am luat act de decizia Biroului Permanent Naţional al PDL de a organiza mitingul la Cluj-Napoca şi am spus că îl voi autoriza. Eu am dreptul să decid să fac ce cred de cuviinţă. Poate mă duc, poate nu mă duc. Nu trebuie să îmi trimită nimeni nicio invitaţie, dacă mă voi duce sau nu voi vedea, voi analiza”, a arătat Boc. El a afirmat că îl doare faptul că PDL nu apără ceea ce a făcut el, ca şef al Guvernului în perioada 2009 - 2012, aşa cum apără Fundaţia Mişcarea Populară. „Mişcarea este singura formaţiune care şi-a propus să apere şi să susţină proiectul de reformă a statului pe care l-am susţinut împreună cu preşedintele României”, a subliniat fostul premier, care lasă să se înţeleagă cu această ocazie că nu prea îl mai încape cămaşa de democrat liberal şi că şi-ar dori o schimbare. PDL va organiza sâmbătă, de la ora 11.00, în Piaţa „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, un miting de protest faţă de actuala guvernare, la care sunt aşteptate circa 15.000 de persoane.