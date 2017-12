Lui Britney Spears i s-a refuzat, din nou, dreptul de a-şi vizita copiii

Judecătorul Scott Gordon, care se ocupă de procesul de stabilire a custodiei copiilor fostului cuplu Britney Spears - Kevin Federline, a refuzat să modifice precedentul ordin, emis pe 4 ianuarie, prin care starului pop i se interzice dreptul de a-şi vizita fiii din cauza sănătăţii psihice labile. Britney Spears, în vîrstă de 26 de ani, a fost plasată sub curatela tatălui său pe 1 februarie, măsură ce se va menţine pînă pe 10 martie. Acest tip de procedură are loc atunci cînd un tribunal stabileşte că un individ major nu este capabil să se îngrijească singur. Judecătorul îşi rezervă dreptul să revizuiască decizia abia după ce Britney Spears va fi scoasă de sub tutela tatălui său.

Pînă atunci, vedeta şi-a angajat un nou avocat. Stacy D. Phillips, o avocată cu o reputaţie beton, va încerca să recapete custodia copiilor pentru Britney Spears. Cîntăreaţa a avut mereu o relaţie tensionată cu toţi cei patru avocaţi care au reprezentat-o pînă acum. În proces este oricum privită cu ochi buni reconcilierea cîntăreţei cu familia sa şi în special cu tatăl său, Jamie. Ca un tată model, acesta a făcut demersuri pentru fiica sa să iasă mai repede din spital şi se îngrijeşte să ducă o viaţă cît mai echilibrată.

Cum toate îi merg pe dos în viaţă, Britney Spears şi-a găsit un nou refugiu: mîncarea. Protagonista hit-ului ”Piece of me” şi-a afişat un trup mai mult decît dolofan, atunci cînd a mers la cină la restaurantul ei preferat din Bel Air. Îmbrăcată într-o rochie neagră foarte mulată, cîntăreaţa a lăsat să se vadă o burtică generoasă, care ar putea avea două motivaţii: ori a pus cîteva kilograme, ori este însărcinată. În orice caz, timpul va decide care dintre cele două este varianta corectă. Un alt element care a atras atenţia la Britney Spears a fost faptul că şi de data asta şi-a lăsat iar bikini acasă, ceea ce s-a văzut din nou în momentul în care solista a coborît din maşină. Probabil că tatălui său i-a scăpat acest mic amănunt, lăsîndu-şi odrasla să se facă încă o dată de rîs în faţa paparazzilor.