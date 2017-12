Lui Iohannis nu-i pasă că a obținut o casă retrocedată cu acte false

20:32:02 / 17 Martie 2017

mai concentrati-va si pe ceilalti talhari

din Romania,ca sunt cata frunza si iarba!Inteleg ca nu-i corect ce a facut Klaus,dar uitati-va la derbedeii pe care i-ati votat ba,fani p.s.d..Aveti niste exemplare de tot kkatul si culmea,acum trebuie sa-i suportam si noi,ceilalti care n-avem incotro!Constanta toata e sub stapanirea machidonilor,tziganilor,turcilor,tatarilor din piatza Chiliei,un oras murdar,infect,plin de adunaturidin toate colturile lumii, de caini,gunoaie,constructii haotice,etc.Orasul e in topul celor mai imputzite din Romania!Plin de minoritari tupeisti!Toate pietzele sunt la cheremul tziganoilor din piatza chiliei,si gunoi ca pe strazile noastre neadunat cu zilele mai rar vezi!Sa va fie rusine,ba,adunatura care nu sunteti in stare sa administrati Constanta,un oras candva superb pe timpul copilariei mele. Parcul Tabacariei a disparut aproape complet!